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新北男心肌梗塞倒…民眾急報警救回一命 兒子路過大驚「是爸爸」

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市粘姓男子日前下班走路回家，期間突然心肌梗塞、倒地不起，路過民眾見狀，上前查看，認為不對勁立刻打119，救護員趕抵，緊急CPR後，粘男順利恢復心跳；救護過程中，粘男的兒子正巧也走路回家經過，發現送醫的竟然是爸爸，奔上前陪同至醫院，也頻頻感謝救護員幫忙救人一命。

新北消防局昨天晚上9點8分獲報，北新路二段、七張捷運站附近有民眾倒在地上，沒了呼吸心跳，趕抵立刻CPR搶救，經電擊一次後、6分鐘急救，粘男（55歲）順利恢復呼吸心跳。

由於事發在大馬路旁，吸引不少民眾圍觀、幫忙，當時粘男的20歲兒子也走路經過、正要回家，發現有救護車，上前探頭查看，一看大驚，竟然是自己的爸爸，了解後得知，爸爸不久前也走路回家，卻突然心肌梗塞倒地。

20歲粘男隨後跟著救護員，陪爸爸至新店慈濟醫院做後續觀察，期間表示，爸爸前幾天也有心絞痛的問題，至醫院做心導管手術，才剛出院不久，沒想到又發生心律不整的狀況，且還是倒在大馬路上，不斷感謝熱心民眾報案和救護員幫忙。

新北消防局指出，心肌梗塞所造成的心臟驟停，急救的黃金時間是4至6分鐘，若腦部缺氧過久，會造成不可逆的傷害、存活率會大幅下降，因此呼籲民眾，可學習如何正確CPR，且有發現民眾倒地不起、沒呼吸心跳，請立刻撥打119，電話中會有派遣員指示如何急救。

新北市新店區北新路上，昨天晚上有一名男子突然心肌梗塞、沒了呼吸心跳倒地，路人見狀，立刻上前關心、報警，救護員緊急CPR、電擊後，患者順利恢復呼吸心跳，撿回一命。記者翁至成／翻攝
新北市新店區北新路上，昨天晚上有一名男子突然心肌梗塞、沒了呼吸心跳倒地，路人見狀，立刻上前關心、報警，救護員緊急CPR、電擊後，患者順利恢復呼吸心跳，撿回一命。記者翁至成／翻攝

爸爸 救護員 心肌梗塞

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