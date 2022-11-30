三重警派出所偷拍辯「喝醉了」 女同事撤告獲不起訴

原服務於新北市三重警分局光明派出所的湯姓員警今年9月7日溜進女警備勤室廁所裝針孔偷拍，被女警發現向主管通報，依妨害秘密移送新北地檢署，但雙方在偵查階段和解，檢方今予以不起訴處分。

新北市警局表示，雖已不起訴處分，但仍會將湯員送懲戒法院審理。

據了解，湯姓員警（28歲、警專34期）2017年警專畢業，發至新北市三重警分局光明派出所服務至今，平常勤務正常，工作未有突出表現，事發後已調到中和警分局服務。

案發當晚，光明所舉辦中秋烤肉活動。晚間9時許，湯員趁隙潛入所內女警寢室浴室，拿著裝有針孔攝影機的「芳香劑」放在女寢室廁所洗手台下方。

約莫兩小時後女警回到寢室，發現針孔攝影機，趕緊向單位主官通報，清查赫見是湯員安裝，他坦承犯行但辯稱「是喝醉酒迷糊行事」，警分局除報核記予1小過之處分，並改調離現職到中和警分局，警方另依妨害秘密罪嫌移送。