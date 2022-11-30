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新北板橋火警…床墊工廠與倉庫焚毀 3間廠房付之一炬

中央社／ 新北30日電

新北市板橋區大觀路一處工廠區今天下午發生火警，共有3間廠房付之一炬。消防局說，出動人車搶救，火勢在下午3時34分撲滅，共約50坪廠房遭焚毀，幸無人受傷。

市府消防局表示，下午2時52分據報，板橋區大觀路二段153巷46弄一處鐵皮屋工廠區發生火警。冒出濃濃黑煙與火勢，據報後立即出動人車搶救。

消防局說，消防人員到達現場後立即布設水線搶救，3時23分將火勢控制，下午3時34分將火勢撲滅，共燃燒3間廠房，包括床墊工廠與倉庫等。燃燒面積約50坪，幸無人傷亡，火警原因將進一步調查。

新北市板橋區大觀路二段今天下午發生工廠火警，現場濃煙竄天。聯合報記者王長鼎／翻攝
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