新北板橋火警…床墊工廠與倉庫焚毀 3間廠房付之一炬
新北市板橋區大觀路一處工廠區今天下午發生火警，共有3間廠房付之一炬。消防局說，出動人車搶救，火勢在下午3時34分撲滅，共約50坪廠房遭焚毀，幸無人受傷。
市府消防局表示，下午2時52分據報，板橋區大觀路二段153巷46弄一處鐵皮屋工廠區發生火警。冒出濃濃黑煙與火勢，據報後立即出動人車搶救。
消防局說，消防人員到達現場後立即布設水線搶救，3時23分將火勢控制，下午3時34分將火勢撲滅，共燃燒3間廠房，包括床墊工廠與倉庫等。燃燒面積約50坪，幸無人傷亡，火警原因將進一步調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言