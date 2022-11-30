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5歲童公園嚎啕大哭「媽媽不見了」 新北警耐心問出29歲母電話
新北市中和區四號公園，日前有民眾發現，一名5歲小男童在遊樂區嚎啕大哭，發現有異上前關心，等待許久也沒有家長出現，熱心牽到臨近派出所請警察幫忙。警方先安撫小男童情緒，順利問出他身分和媽媽的聯絡電話；小男童的29歲媽媽接到電話，焦急的跑來派出所領回兒子，感謝警察的熱心幫忙。
中和分局安平派出所警員林義凱，24日下午5點多接獲民眾牽著一名男童報案稱，「他在公園走失了，等不到家長來，只好幫忙牽他來派出所」。警方發現小男童疑因走失，情緒激動、大哭，先提供餅乾、零食安撫情緒。
林員見男童狀況好轉，耐心問他知不知道自己叫什麼名字、媽媽的聯絡電話，所幸男童都記得，立刻打電話給他媽媽。小男童的29歲媽媽接到電話趕來，稱自己也在找兒子，因為一次帶兩個小孩出門、來四號公園玩，忙著顧妹妹，哥哥就意外走失了，所幸寶貝兒子沒有受傷，頻頻感謝警察幫忙。
中和警方呼籲，家長若發現小孩走失，可先至鄰近的派出所報警求助，警方獲悉，會動員一切方法全力找尋，盡早讓每個走失的孩子與家人相聚。
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