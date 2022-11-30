新北烏來泰雅「背簍裝置藝術」揭牌10天 竟遭不明人士惡意燒毀

新北市烏來區德拉楠部落蝴蝶公園內的大型裝置藝術、文化地標「Kiri（背簍）．印象」，才揭牌10天，就遭不明人士蓄意破壞、燒毀，物件毀損達四分之一，新北原民局獲悉，立刻報警提告；警方指出，目前已積極調閱周邊監視器畫面，釐清涉案人士、動機。

烏來區德拉楠（Tranan）部落蝴蝶公園內新設裝置藝術Kiri，才揭牌10天，就遭人惡意燒毀，警方獲報已調閱監視器畫面逮人。記者翁至成／翻攝

警方28日早上9點20分獲報，烏來區蝴蝶谷公園內的裝置藝術遭人破壞，疑似惡作劇燒毀，現場還留有明顯痕跡，立刻拉起封鎖線採證，只是事發地處偏遠，監視器鏡頭有限，警方目前已擴大調閱監視器，釐清涉案人身分。裝置藝術遭燒毀，原民局也請創作者徐暋盛老師，研究後續修復的可行性。