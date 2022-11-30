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新北烏來泰雅「背簍裝置藝術」揭牌10天 竟遭不明人士惡意燒毀
新北市烏來區德拉楠部落蝴蝶公園內的大型裝置藝術、文化地標「Kiri（背簍）．印象」，才揭牌10天，就遭不明人士蓄意破壞、燒毀，物件毀損達四分之一，新北原民局獲悉，立刻報警提告；警方指出，目前已積極調閱周邊監視器畫面，釐清涉案人士、動機。
警方28日早上9點20分獲報，烏來區蝴蝶谷公園內的裝置藝術遭人破壞，疑似惡作劇燒毀，現場還留有明顯痕跡，立刻拉起封鎖線採證，只是事發地處偏遠，監視器鏡頭有限，警方目前已擴大調閱監視器，釐清涉案人身分。裝置藝術遭燒毀，原民局也請創作者徐暋盛老師，研究後續修復的可行性。
「Kiri（背簍）．印象」是以烏來泰雅族傳統背簍（泰雅族語：Kiri）為發想，以竹編技藝結合創新編織技法，等比例放大所打造的大型裝置藝術，希望讓遊客體現烏來泰雅族傳統竹藤編的技藝精湛，同時復振與帶動部落竹藤編工藝的產業振興，自11月19日揭牌後，吸引不少遊客前往拍照，儼然成為新的文化地標。
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