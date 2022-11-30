快訊

從被捕至獲釋…營救孟晚舟內幕曝 習近平下百道指令

曝3大任務！陳其邁兩度鞠躬：沒有徹底檢討就沒有下一次選舉

影／新北板橋床墊工廠大火 大量濃煙冒出竄天際

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北烏來泰雅「背簍裝置藝術」揭牌10天 竟遭不明人士惡意燒毀

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市烏來區德拉楠部落蝴蝶公園內的大型裝置藝術、文化地標「Kiri（背簍）．印象」，才揭牌10天，就遭不明人士蓄意破壞、燒毀，物件毀損達四分之一，新北原民局獲悉，立刻報警提告；警方指出，目前已積極調閱周邊監視器畫面，釐清涉案人士、動機。

烏來區德拉楠（Tranan）部落蝴蝶公園內新設裝置藝術Kiri，才揭牌10天，就遭人惡意燒毀，警方獲報已調閱監視器畫面逮人。記者翁至成／翻攝
烏來區德拉楠（Tranan）部落蝴蝶公園內新設裝置藝術Kiri，才揭牌10天，就遭人惡意燒毀，警方獲報已調閱監視器畫面逮人。記者翁至成／翻攝

警方28日早上9點20分獲報，烏來區蝴蝶谷公園內的裝置藝術遭人破壞，疑似惡作劇燒毀，現場還留有明顯痕跡，立刻拉起封鎖線採證，只是事發地處偏遠，監視器鏡頭有限，警方目前已擴大調閱監視器，釐清涉案人身分。裝置藝術遭燒毀，原民局也請創作者徐暋盛老師，研究後續修復的可行性。

「Kiri（背簍）．印象」是以烏來泰雅族傳統背簍（泰雅族語：Kiri）為發想，以竹編技藝結合創新編織技法，等比例放大所打造的大型裝置藝術，希望讓遊客體現烏來泰雅族傳統竹藤編的技藝精湛，同時復振與帶動部落竹藤編工藝的產業振興，自11月19日揭牌後，吸引不少遊客前往拍照，儼然成為新的文化地標。

烏來區德拉楠（Tranan）部落蝴蝶公園內新設裝置藝術Kiri，才揭牌10天，就遭人惡意燒毀，警方獲報已調閱監視器畫面逮人。記者翁至成／翻攝
烏來區德拉楠（Tranan）部落蝴蝶公園內新設裝置藝術Kiri，才揭牌10天，就遭人惡意燒毀，警方獲報已調閱監視器畫面逮人。記者翁至成／翻攝
烏來區德拉楠（Tranan）部落蝴蝶公園內新設裝置藝術Kiri，才揭牌10天，就遭人惡意燒毀，警方獲報已調閱監視器畫面逮人。記者翁至成／翻攝
烏來區德拉楠（Tranan）部落蝴蝶公園內新設裝置藝術Kiri，才揭牌10天，就遭人惡意燒毀，警方獲報已調閱監視器畫面逮人。記者翁至成／翻攝
烏來區德拉楠（Tranan）部落蝴蝶公園內新設裝置藝術Kiri，才揭牌10天，就遭人惡意燒毀，警方獲報已調閱監視器畫面逮人。記者翁至成／翻攝
烏來區德拉楠（Tranan）部落蝴蝶公園內新設裝置藝術Kiri，才揭牌10天，就遭人惡意燒毀，警方獲報已調閱監視器畫面逮人。記者翁至成／翻攝

裝置藝術 烏來

延伸閱讀

影／新北板橋傳工廠火警 現場濃煙竄天

小內閣變動？ 侯友宜：會讓新北不斷超越今天的新北

與郭台銘私下見面？ 侯友宜：新北市府與他們密切合作

破獲台版KK園區詐團 侯友宜表揚新北打詐隊

相關新聞

影／新北板橋床墊工廠火警 現場濃煙竄天

新北市板橋區大觀路二段今天下午發生工廠火警，現場濃煙竄天，新北市消防局調派大批人車前往搶救中。

5歲童公園嚎啕大哭「媽媽不見了」 新北警耐心問出29歲媽媽電話

新北市中和區四號公園，日前有民眾發現，一名5歲小男童在遊樂區嚎啕大哭，發現有異上前關心，等待許久也沒有家長出現，熱心牽到...

新北烏來泰雅「背簍裝置藝術」揭牌10天 竟遭不明人士惡意燒毀

新北市烏來區德拉楠部落蝴蝶公園內的大型裝置藝術、文化地標「Kiri（背簍）．印象」，才揭牌10天，就遭不明人士蓄意破壞、...

偽製國外私菸放網路販售 檢警查獲逾萬包3人起訴

彰化縣黃姓男子與徐姓男子等3人，涉嫌從今年4月起在福興鄉和員林市承租工廠，並雇用逃逸外籍移工製造私菸，偽製國外品牌菸品，...

台南市安平區公寓失火 疑分裝瓦斯桶著火

台南市安平區健康二街7樓高公寓，今天下午近2點發生火災，安平等消防分隊接獲民眾報案後到達現場，1樓有火煙竄出，消防人員拉...

澎湖第一漁港發現浮屍 外籍漁工死因待查

澎湖馬公第一漁港今天清晨發現浮屍，27歲的外籍船員在海上漂浮，經海巡艇打撈上船，已經死亡多時，澎湖縣警馬公分局已報請檢方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。