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偽製國外私菸放網路販售 檢警查獲逾萬包3人起訴

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣黃姓男子與徐姓男子等3人，涉嫌從今年4月起在福興鄉和員林市承租工廠，並雇用逃逸外籍移工製造私菸，偽製國外品牌菸品，於網路上販售，遭檢警查獲1萬8千多包私菸，彰化地檢署依妨害農工商罪嫌，將黃男等3人起訴。

檢警調查，黃男夥同二名徐姓男子合夥從今年4月到5月間租廠房製造私菸，由徐男在福興鄉租下生產廠房，再到員林市租下包裝廠房，黃男則負責製造私菸的生產和包裝機具，並向男子阿財反覆購入製造私菸的原料和紙盒等，購得虛偽標記原產地及國外輸入品牌的香菸紙盒，再雇用數名外勞生產及包裝私菸。

檢警於今年5月底在二處工廠查獲黃男等人製造販售的私菸1萬8千多包，查出不法所得約3萬9千元，檢察官認為，黃男等3人明知菸類商品應將產品種類、進口菸原產地、製造業者、進口業者等內容據實標記，卻為了利益，製造販售私菸，將黃男等3人起訴。

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黃姓男子與徐姓男子等3人涉嫌從今年4月起雇用逃逸外籍移工製造私菸，仿冒國外品牌菸品，於網路上販售，遭檢警查獲1萬8千多包私菸。圖／彰化地檢署提供
黃姓男子與徐姓男子等3人涉嫌從今年4月起雇用逃逸外籍移工製造私菸，仿冒國外品牌菸品，於網路上販售，遭檢警查獲1萬8千多包私菸。圖／彰化地檢署提供
黃姓男子與徐姓男子等3人涉嫌從今年4月起雇用逃逸外籍移工製造私菸，仿冒國外品牌菸品，於網路上販售，遭檢警查獲1萬8千多包私菸。圖／彰化地檢署提供
黃姓男子與徐姓男子等3人涉嫌從今年4月起雇用逃逸外籍移工製造私菸，仿冒國外品牌菸品，於網路上販售，遭檢警查獲1萬8千多包私菸。圖／彰化地檢署提供
黃姓男子與徐姓男子等3人涉嫌從今年4月起雇用逃逸外籍移工製造私菸，仿冒國外品牌菸品，於網路上販售，遭檢警查獲1萬8千多包私菸。圖／彰化地檢署提供
黃姓男子與徐姓男子等3人涉嫌從今年4月起雇用逃逸外籍移工製造私菸，仿冒國外品牌菸品，於網路上販售，遭檢警查獲1萬8千多包私菸。圖／彰化地檢署提供

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