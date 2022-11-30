桃園統領百貨辦消防演練 童化身「Q版消防員」喊口號

聖誕及新年假期將至，各大賣場、百貨公司迎來人潮，桃園市消防局第一大隊今上午在桃園統領百貨辦理消防搶救演練，模擬利用雲梯車救出3樓露台民眾，也在現場設宣導站，讓小朋友穿上消防衣、坐消防車喊防災口號。

這場搶救演練主要模擬百貨商場2樓專櫃電線走火發生火警，第一時間百貨人員啟動自衛消防編組機制，迅速通報、滅火、避難引導、安全防護及救護，由於百貨公司人潮多，消防員也特別留意業者能否在第一時間疏散群眾，確保民眾逛街購物的安全。

隨後是消防隊趕抵現場，由正面布署水線灌救，同時入室搜索受困民眾，建築物外側則使用雲梯車升梯高空作業，救出3樓露台受困民眾，拳拳到肉，非常逼真。

消防員今天也在百貨廣場擺設限時宣導站，讓小朋友穿小小消防衣，坐上迷你消防車，大喊「大火關門、小火快跑」口號，拍照打卡，變身「Q版消防員」，將正確防災知識傳遞給親朋好友。