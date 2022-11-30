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從小是資優生 高雄男長大卻「幻聽」跑到賣場縱火

聯合報／ 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄39歲林姓男子從小成績優異，6年前父親過世後加上他工作不順，患上妄想型思覺失調症，今年2月15日下午2時許，林男跑到小港區漢民路一家大賣場，點燃報紙後將火球丟向棉被、枕頭區，所幸火勢及時撲滅，未造成重大傷亡，高雄地方法院依放火未遂罪判刑2年，考量他和業者和解，另宣告緩刑5年。

判決指出，高雄小港區漢民路一家大賣場，今年2月15日下午傳出火警，消防局獲報後出動6車九人到場，幸火勢在消防員抵達前就由賣場人員自行撲滅，燃燒面積約1平方公尺，未造成傷亡。

當時火警發生時，店員就發現林男縱火，警方到場後隨即將林男逮捕，在他身上扣到打火機1個，檢方偵結後依放火罪將林男起訴。

高雄地院審理時，林男稱當時有人跟他講話，說他不敢去放火，他聽完後就把點燃的報紙丟到花瓶、棉被枕頭貨架，但不知道為什麼要這樣做，會選擇賣場是因為不容易被發現，如果去連鎖超商，人就在前面，一點火就會被人抓到。

雄院法官發現，林男有妄想型思覺失調症，雖然知道縱火是犯法，但長期受幻聽、妄想所困擾，參酌他在法院的證詞，認為案發時辨識行為能力雖未降低，但明顯受幻聽影響，犯下縱火行為，參考醫師診斷證明，符合減刑規定。

林男在法院也自述5、6年前父親病逝，家中靠母親經營檳榔攤維生，還有中度智能障礙的妹妹，他國小成績優秀，小五時卻受到霸凌，國中人際互動疏離，曾負責天車吊掛工作約7、8年，後來因工作出錯被開除，雖有回到公司任職，但因主管想將他調離原職，才會請辭，3年多來都找不到工作。

法官審酌林男家庭狀況以及醫師診斷證明，因症狀需持續回診治療，依放火未遂罪判刑2年，另宣告緩刑5年，緩刑期間要到檢察官指定的醫療院所或機構完成精神治療。

林姓男子跑到賣場縱火，法院依放火未遂罪判刑2年，另宣告緩刑5年，緩刑期間要到檢察官指定的醫療院所或機構完成精神治療。記者張議晨／攝影
林姓男子跑到賣場縱火，法院依放火未遂罪判刑2年，另宣告緩刑5年，緩刑期間要到檢察官指定的醫療院所或機構完成精神治療。記者張議晨／攝影

縱火 思覺失調症

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