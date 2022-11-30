影／台中妙齡孕婦街上破水 女嬰「頭卡住」警、消急救

台中市吳姓孕婦懷胎7月，前天行經西屯區時，突然羊水破了，女嬰頭部露出卡住，當時在附近KTV守望的警員發現，趕緊協助叫救護車送醫，幸好母女均安。

第六警分局市政所警員萬耀忠、沈柄叡28日晚間在青海南街守望時，看到吳姓孕婦（28歲）蹲在路旁表情痛苦，警方前往協助，發現吳女羊水已破，而且女嬰頭部已露出卡住。

兩警連忙聯絡救護車到場，在等候同時，關心吳女身體狀況，待救護車抵達後，員警及救護人員一同將吳女抬上擔架，再由救護人員送往醫院生產。

因女嬰頭部有一度卡住，加上早產，醫院在接生後，將女嬰送進加護病房，但經兩日觀察後，都已無大礙，母女均安。