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影／台中妙齡孕婦街上破水 女嬰「頭卡住」警、消急救
台中市吳姓孕婦懷胎7月，前天行經西屯區時，突然羊水破了，女嬰頭部露出卡住，當時在附近KTV守望的警員發現，趕緊協助叫救護車送醫，幸好母女均安。
第六警分局市政所警員萬耀忠、沈柄叡28日晚間在青海南街守望時，看到吳姓孕婦（28歲）蹲在路旁表情痛苦，警方前往協助，發現吳女羊水已破，而且女嬰頭部已露出卡住。
兩警連忙聯絡救護車到場，在等候同時，關心吳女身體狀況，待救護車抵達後，員警及救護人員一同將吳女抬上擔架，再由救護人員送往醫院生產。
因女嬰頭部有一度卡住，加上早產，醫院在接生後，將女嬰送進加護病房，但經兩日觀察後，都已無大礙，母女均安。
兩警事後也說，值勤頭一遭遇到孕婦臨盆，但秉持身為人民保母的天職，為吳女提供必要的協助，讓吳女能順利前往醫院生產，讓吳女與女嬰都能平安，除了替她們開心之外，也希望未來女嬰能健康長大。
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