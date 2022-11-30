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騎車載妻撞標誌桿栽落駁坎 翁慘遭號誌桿壓底

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣通霄鎮一對老夫婦騎機車雙載，昨午途經五北里西濱公路下方產業道路時，疑精神恍惚自撞路肩一支「讓」標誌牌，兩老連人帶車雙雙栽落駁坎，老翁還慘被傾倒標誌桿壓住，無力脫困，救護人員到場後與路人協力助其脫困，幸僅頭部有撕裂傷，被送苑裡綜合醫院救治。

警方指出，現場機車翻倒，老婦人戴著安全帽坐在路旁水溝，老翁倒臥在機車旁，左腿被倒下來的標誌桿壓住。救護人員趕到時與熱心路人先合力把鐵桿移開，經初步檢傷，婦人腰部疼痛，沒有明顯外傷，可以自行行走，老翁頭部撕裂傷、胸部擦挫傷，意識清楚。

警方初步調查，昨午2點多，王姓老翁（72歲）騎機車載洪姓妻子（78歲），沿五北里西濱橋下產業道路由南往北（苑裡往通霄方向）直行時，路過事發地點時，可能因精神疲憊恍惚，未注意車前狀況，偏離車道自撞前方叉路口路肩標誌桿，人車摔落路旁駁坎下方，肇事原因待釐清。

肇事王姓老翁撞斷標誌桿人車栽落駁坎下方，左腿慘遭號誌桿壓底無力脫困。圖／民眾提供
肇事王姓老翁撞斷標誌桿人車栽落駁坎下方，左腿慘遭號誌桿壓底無力脫困。圖／民眾提供

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