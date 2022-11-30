小二男童為買玩具迷路 父親手拿玩具現身展笑顏

台北市警局中正二分局泉州街派出所員警，本月19日巡邏見到一名男童手足無措，疑似與家人走散，將他帶回派出所後，男童才說出原來是想到玩具店買玩具，卻迷了路，後續警方聯繫上男童的賴姓父親，當賴拿出玩具後，男童臉上才有了笑容，開心與父親回家。

警方表示，泉州街派出所員警本月19日晚上7點多巡邏時，在古亭國中附近見到一名就讀國小二年級的男童，手足無措在路邊徘徊，員警便先行將他載回派出所。

警員蔡典旺先安撫男童緊張情緒，詢問男童姓名、住址及家人聯絡方式，男童說出與父母住在萬華區東園街附近，因為前幾天父母帶著姊姊到玩具店，覺得父母偏心，便想獨自走到玩具店買玩具，沒想到還沒走到就迷路了。

蔡員透過男童給的電話號碼，聯繫上男童的賴姓父親，賴男得知後立即趕到派出所，但男童一開始看到父親還有點害怕，直到看見父親帶來玩具，才展露笑顏願意回家，賴也連向警方致謝。