快訊

弟弟任華航高官挨批把人命當兒戲 邱議瑩爆氣嗆媒體：你哪一台的

醫界潛規則／切香腸式論文量產黑到國際 「星期幾容易胃出血」也能當論文

影／汐止公寓樓梯間傳火警 救出2人一送醫 疑電動車起火引起

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市汐止區民族五街一棟公寓樓梯間今天上午發生火警，消防人員引導7人疏散，並救出2人，其中一人預防性送醫，起火原因疑似停放在樓梯間的微型電動二輪車起火引起。

新北市消防局今天上午9時51分獲報，汐止區民族五街一棟6層樓公寓樓梯間發生火警，由於樓梯間裡停放多輛機車，火勢迅速延燒一發不可收拾，消防局調派一大隊一中隊及社后、秀峰、橫科、平溪、長青、深坑、汐止、新店消防分隊共24車45人前往搶救。

火勢在上午10時許撲滅，燃燒面積約10平方公尺，經查疑似停放在樓梯間的微型電動二輪車不慎自燃引起，還波及4輛機車遭燒燬，消防人員引導7人疏散，並救出2人，其中一人預防性送醫，確實起火原因有待消防局火調人員進一步鑑定釐清。

新北市消防局第六救災救護大隊長莊渝淵呼籲，公寓大廈住戶不得於防火間隔、防火巷弄、樓梯間、共同走廊、防空避難設備等處所堆置雜物、設置柵欄、門扇供營業使用，或違規設置廣告物或私設路障及停車位侵佔巷道妨礙出入。而機車停放於騎樓及樓梯口一旦發生火災，極易延燒至上方樓層並在樓梯間形成「煙囪效應」，使得唯一逃生出口受阻，造成重大傷亡。萬一騎樓機車火災發生，濃煙竄升至樓梯時，建議住戶緊閉門窗，並以溼毛巾填塞門縫，避免濃煙進到屋內。

新北市汐止區民族五街一棟公寓樓梯間今天上午發生火警，消防人員引導7人疏散，並救出2人，其中一人預防性送醫，起火原因疑似停放在樓梯間的微型電動二輪車起火引起。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區民族五街一棟公寓樓梯間今天上午發生火警，消防人員引導7人疏散，並救出2人，其中一人預防性送醫，起火原因疑似停放在樓梯間的微型電動二輪車起火引起。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區民族五街一棟公寓樓梯間今天上午發生火警，消防人員引導7人疏散，並救出2人，其中一人預防性送醫，起火原因疑似停放在樓梯間的微型電動二輪車起火引起。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區民族五街一棟公寓樓梯間今天上午發生火警，消防人員引導7人疏散，並救出2人，其中一人預防性送醫，起火原因疑似停放在樓梯間的微型電動二輪車起火引起。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區民族五街一棟公寓樓梯間今天上午發生火警，消防人員引導7人疏散，並救出2人，其中一人預防性送醫，起火原因疑似停放在樓梯間的微型電動二輪車起火引起。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區民族五街一棟公寓樓梯間今天上午發生火警，消防人員引導7人疏散，並救出2人，其中一人預防性送醫，起火原因疑似停放在樓梯間的微型電動二輪車起火引起。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區民族五街一棟公寓樓梯間今天上午發生火警，消防人員引導7人疏散，並救出2人，其中一人預防性送醫，起火原因疑似停放在樓梯間的微型電動二輪車起火引起。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區民族五街一棟公寓樓梯間今天上午發生火警，消防人員引導7人疏散，並救出2人，其中一人預防性送醫，起火原因疑似停放在樓梯間的微型電動二輪車起火引起。記者王長鼎／翻攝

公寓 汐止

延伸閱讀

微型電動二輪車新法今上路 屏東監理站發出首面車牌

台東縣消防局形象月曆曝光 亮麗女隊員成「嬌」點

傳Volkswagen與鴻海洽商談合作　計畫在美國重新打造Scout電動車次品牌

鴻海傳攜福斯攻電動車

相關新聞

高雄里長落選人獨自外出 一小時後被發現陳屍宮廟樹下

高雄市楠梓區某一名里長落選人，昨晚跟家人說要外出買東西，獨自騎單車外出，出門一小時後，家屬遲遲聯絡不上，未料，他被發現陳...

影／汐止公寓樓梯間傳火警 救出2人一送醫 疑電動車起火引起

新北市汐止區民族五街一棟公寓樓梯間今天上午發生火警，消防人員引導7人疏散，並救出2人，其中一人預防性送醫，起火原因疑似停...

影／驚險瞬間！貨車逆向正撞BMW大7畫面曝

雲林縣37歲許姓男子昨晚開貨車載劉姓妻子至斗六市溝壩國小附近，逆向停車購物，離去時疑又逆向行駛，與對向來車51歲陳姓男子...

中山高大灣交流道下涵洞 貨櫃車撞上限高門架

又被撞！中山高台南永康大灣交流道附近涵洞，今上午發生貨櫃車撞上限高門架，支架傾斜，交通受阻，附近居民說，近期已遭撞3次，...

台南教育局男員工市府墜樓亡 家屬透露生前常悶悶不樂

台南市教育局28歲江姓技士，今天上午9點被人發現在台南市政大樓南島路東哲廳後方廣場墜樓，江不幸當場死亡，轄區警方到場採證...

越南青年攀登能高安東軍 疑高山症發作消防空勤救下山

一名22歲越南籍楊姓山友攀登能南安東軍，今天清晨在海拔超過3000公尺的能高南峰營地嘔吐、頭暈，出現疑似高山症狀況，花蓮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。