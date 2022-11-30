影／汐止公寓樓梯間傳火警 救出2人一送醫 疑電動車起火引起

新北市汐止區民族五街一棟公寓樓梯間今天上午發生火警，消防人員引導7人疏散，並救出2人，其中一人預防性送醫，起火原因疑似停放在樓梯間的微型電動二輪車起火引起。

新北市消防局今天上午9時51分獲報，汐止區民族五街一棟6層樓公寓樓梯間發生火警，由於樓梯間裡停放多輛機車，火勢迅速延燒一發不可收拾，消防局調派一大隊一中隊及社后、秀峰、橫科、平溪、長青、深坑、汐止、新店消防分隊共24車45人前往搶救。

火勢在上午10時許撲滅，燃燒面積約10平方公尺，經查疑似停放在樓梯間的微型電動二輪車不慎自燃引起，還波及4輛機車遭燒燬，消防人員引導7人疏散，並救出2人，其中一人預防性送醫，確實起火原因有待消防局火調人員進一步鑑定釐清。