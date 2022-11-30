影／驚險瞬間！貨車逆向正撞BMW大7畫面曝

雲林縣37歲許姓男子昨晚開貨車載劉姓妻子至斗六市溝壩國小附近，逆向停車購物，離去時疑又逆向行駛，與對向來車51歲陳姓男子駕駛的自小客車撞個正著，許瞬間從擋風玻璃噴飛車外，但幸好人僅輕傷，不幸中的大幸；警方今表示，雙方駕駛無酒駕，傷者送醫治療均無礙，肇責尚在釐清中。

斗六警分局昨晚7時許獲報，斗六市台3線仁義路、溝壩國小前發生2車對撞事故，警方立即派遣交通小隊趕抵現場處理。警方初步調查，37歲許男駕駛自小貨車，副駕駛載劉姓妻子，自仁義路上購物完後逆向往斗六方向行駛，而51歲陳男駕駛自小客車正從仁義路往古坑方向直行，當下未發現許的貨車，雙方對撞，2車均有毀損。