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嘉義女新住民車禍半癱昨又確診 今凌晨想不開送醫不治

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義縣太保市今天一名48歲女姓新住民，疑因去年車禍下半身癱瘓，加上昨天發現確診的打擊之下，今天凌晨輕生，看護凌晨3點左右發現，趕緊叫其丈夫查看並通報送醫急救，仍宣告死亡，警方調查未發現外力因素，不排除自殺可能，詳細死亡原因有待釐清。

據地方人士指出，死者之前就有自殺傾向，看護推她出門時，經常要買清潔劑，看護查覺怪異，跟死者先生提到太太都會買清潔劑情況，所以死者先生都會把買回來的清潔劑收起來，沒想到仍傳不幸事件。

警方初步調查，63年次女新住民死者，去年車禍半身癱瘓厭世，加上昨天得知確診打擊，發生憾事，調查未發現外力因素，不排除自殺可能，詳細死亡原因待釐清。

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