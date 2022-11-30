中山高大灣交流道下涵洞 貨櫃車撞上限高門架
又被撞！中山高台南永康大灣交流道附近涵洞，今上午發生貨櫃車撞上限高門架，支架傾斜，交通受阻，附近居民說，近期已遭撞3次，警方已派員緊急疏導交通中。
肇事地點就在大灣交流道復興路與高速一街二段交會處涵洞前，據知，門架限高4.1公尺，肇事時發生巨響，路人都驚嚇不已，幸無人受傷，警方初步調查，肇事貨櫃車高度已明顯超過該高度。
據指出，當初裝設限高門架，就是預防中山高涵洞遭車輛撞上，避免波及國道安全，不過仍有車輛不察肇事，警方說，相關告示牌未來恐怕還持續改善，避免事故發生。
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