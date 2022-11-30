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台南教育局男員工市府墜樓亡 家屬透露生前常悶悶不樂
台南市教育局28歲江姓技士，今天上午9點被人發現在台南市政大樓南島路東哲廳後方廣場墜樓，江不幸當場死亡，轄區警方到場採證，雖未發現遺書，但家人透露他生前常悶悶不樂，初步研判從11樓墜樓，沒有他殺嫌疑。
台南市消防局救災救護指揮中心，今天上午9點23分，接獲安平區永華路二段2號南島路(臺南市政府大樓)疑似跳樓案件，派遣安平、中正消防分隊前往，警衛發現一名男性民眾倒臥地上、頭部破裂，明顯死亡未送醫。
轄區警方也接獲報案，有名男子墜落市政大樓南島路東哲廳後方廣場，經查死者手機為教育局員工，今天還有到教育局上班。經聯繫死者家屬到場確認身分無誤，家屬透露，死者生前常悶悶不樂，警方後將報請台南地檢署相驗。
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