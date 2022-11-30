越南青年攀登能高安東軍 疑高山症發作消防空勤救下山

一名22歲越南籍楊姓山友攀登能南安東軍，今天清晨在海拔超過3000公尺的能高南峰營地嘔吐、頭暈，出現疑似高山症狀況，花蓮縣消防局、空勤總隊聯手救援，出動黑鷹直升機馳赴山區，2個小時將他救下山送醫。

花蓮縣消防局今天清晨5時45分接獲求救電話，指22歲楊姓男子在海拔3220公尺的能高南峰營地，疑似高山症發作，頭暈、嘔吐，且身體虛弱四肢無力，無法行動，急待救援。

花蓮縣消防局評估步行上山約需2天，擔心患者狀況，除了地面部隊，也同步請求空勤總隊支援出動黑鷹直升機上山救援。

今天山區天候狀況還不錯，空勤花蓮駐地第一大隊第三隊派出黑鷹直升機，一早從花蓮機場起飛，大約7時30分抵達，完成吊掛後將楊姓傷患載下山，飛往德興棒球場降落，送往慈濟醫院救治。