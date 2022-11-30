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台東縣消防局形象月曆曝光 亮麗女隊員成「嬌」點
台東縣2023年消防形象月曆臉書提前曝光，消防局聘請專業攝影團隊拍攝消防隊員執勤任務及訓練的日常外，其中，主角還有2位年輕亮麗的女隊員，成為形象月曆的「嬌」點。
消防局表示，形象月曆找來15位隊員當任主角，分別來自不同單位，有特搜隊、高救隊、救護隊、安檢隊及搜救犬中心等，因此，拍攝場景及內容豐富，充分展現救災救護的專業面。
2023年消防形象月曆擺脫過去過於陽剛的氛圍，特別找來多位女隊員加入拍攝，其中，2位女主角年輕亮麗、健康活潑的外型，讓月曆成為「嬌」點，不少網友看了紛紛留言詢問如何訂購。
這2位女隊員分別是大武大隊太麻里分隊的陳宣伶及消防局安全檢查分隊的李妍鈞，陳宣伶警專36期、李妍鈞則是107特考班，兩人服務約3年，並在自己的專業領域守護民眾生命財產安全。
消防局表示，形象月曆拍攝過程已先在局裡臉書亮相，預計12月初公開亮相，也會在消防局粉專提供高清版電子檔下載。
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