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高雄女子謊報18歲女兒身分受檢 警戳破謊言查出通緝
高雄巿38歲的許姓女子因朋友騎她的機車違規，遇警方攔檢，員警查她的身分，她卻報18歲女兒的身分證字號受查，員警發覺照片相差極大，戳破她的謊言，發現她因案通緝中，逮捕她歸案。
苓雅分局成功路派出所員警於11月28日下午5時許，在高雄市苓雅區三多四路、自強三路口，見許女的朋友騎機車載她違規，上前攔查，因機車是她的，員警才查她的身分。
許女聲稱沒帶身分證，報身分證字號供員警查證身分，儘管她回答的資料無誤，但員警發覺，警用小電腦中顯示的照片和她本人相差不小，便覺得可疑。
後來員警查看機車置物箱，找到機車行車執照，許女稱車主是媽媽，可是，員警一查車主的身分資料，小電腦顯示的照片竟然就是許女，才明白告訴她「亂報，妳報的身分證幾歲？」「18歲？妳看起來像18歲喔！」喝令許女蹲下。許女自知謊言遭戳破，才低頭配合。
警方查出，許女涉洗錢防制法，由台中地檢所發布通緝，立即逮捕她，解送中檢歸案。
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