不滿遭按喇叭怒比中指挨告 她辯「懊悔時的習慣動作」
高雄42歲蔡姓女子今年騎車在左營區博愛三路與新庄仔路口，因不滿其他車輛按喇叭，竟朝對方駕駛座比中指；事後挨告，蔡女否認犯行，還辯稱，比中指是感到懊悔時的習慣動作，並無針對人。法院並不採信蔡的說詞，將她依公然侮辱罪，處4000元罰金。
判決指出，蔡女今年5月24日上午7時21分許騎車，行經左營區博愛三路北向南行駛至該路段與新庄仔路口時，因不滿林男開車對蔡按喇叭，她便對林筆中指。
事後林男向左營分局報案並提告，並依據行車紀錄器佐證蔡女犯行；警詢時，蔡坦承有「比中指」，但她否認公然侮辱，還說比中指是感到懊悔時的習慣動作，因案發當時因為不小心闖紅燈，覺得很懊悔，才比中指，並不是針對人。
勘驗行車紀錄器畫面，蔡女是以左手向後高舉，朝對方車輛正面車窗比中指，加以侮辱，並不採信蔡的說詞，且比中指為三字經的肢體化言語，強烈含有侮辱他人意思，屬侮辱行為。
法官認為，蔡女只因行車糾紛，以比中指舉動侮辱他人，犯後否認犯行，態度不佳，又未能與對方和解也無賠償對方損失，且有妨害自由、毀棄損壞等前科，素行非佳；審理後，地院將他依公然侮辱罪，處4000元罰金，得服勞役，全案仍可上訴。
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