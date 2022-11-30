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民間守望相助隊五力相挺 警長黃宗仁感謝協助打擊犯罪

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市守望相助隊長年維護里內治安交通、急難救助、公共安全、防疫清潔等社區工作不餘遺力，新北市警察局長黃宗仁為慰大家辛勞，汐止警分局昨天辦理「111年守望相助隊任務訓練」時，黃宗仁前往致贈知名吐司麵包，感謝隊員們貢獻與辛勞，並與現場守望相助巡守隊隊員齊唱「堅持」、「台灣英雄」。

汐止警分局為提昇社區巡守隊員協勤知能，昨天召集轄區各守望相助隊員辦理講習，分享執勤經驗、技巧。白雲里守望相助隊隊長楊方美蓮表示，透過任務講習不僅讓隊員們瞭解現今各式各樣詐騙手法，也了解如何防詐及協助警方共同阻詐，同時凝聚隊員的向心力，提升勤務認同感，也讓里內社區更加安全。

黃宗仁表示，新北市升格前的台北縣警局是他警察生涯的第一站，如今也是最後一站，有責任把警察辛苦的點滴跟民力、巡守隊一同分享。在警政治安部分，新北市運用第三方警政、創造快打2.0Plus、結合科技警政等屢破重大刑案，不論是破獲史上陸上最大量海洛英磚案，或是迅速破獲分屍案件及天涯追緝職業殺手等重大刑案，這些都是靠全體警察無私地奉獻和付出，才能編織出這張堅韌有力的警政安全網。

他說，幾個月前，引發全民關注的柬埔寨犯罪集團凌虐監禁台灣民眾的事件，手段兇殘，令人聞之色變，沒想到類似案件竟然也發生在台灣，新北市警方為了阻止類似集團在台灣肆虐，循線展開全面清查，日前破獲以高薪當誘餌，涉嫌囚禁凌虐求職者的詐騙集團，甚至凌虐被害人致死案件，他強調，新北警察會全力護衛人民的安全，打擊犯罪絕不手軟，也感謝守望相助隊等五力民間力量的支援。

新北市汐止警分局昨辦理111年守望相助隊任務訓練，汐止警分局長林詮峰（左）感謝民間守望相助隊五力相挺至贈感謝狀。圖／警方提供
新北市汐止警分局昨辦理111年守望相助隊任務訓練，汐止警分局長林詮峰（左）感謝民間守望相助隊五力相挺至贈感謝狀。圖／警方提供
新北市汐止警分局昨辦理111年守望相助隊任務訓練，市警局長黃宗仁感謝民間守望相助隊五力相挺協助打擊犯罪，到場表達感謝之意。圖／警方提供
新北市汐止警分局昨辦理111年守望相助隊任務訓練，市警局長黃宗仁感謝民間守望相助隊五力相挺協助打擊犯罪，到場表達感謝之意。圖／警方提供
新北市汐止警分局昨辦理111年守望相助隊任務訓練，市警局長黃宗仁感謝民間守望相助隊五力相挺協助打擊犯罪，致贈知名麵包表達感謝之意。圖／警方提供
新北市汐止警分局昨辦理111年守望相助隊任務訓練，市警局長黃宗仁感謝民間守望相助隊五力相挺協助打擊犯罪，致贈知名麵包表達感謝之意。圖／警方提供
新北市汐止警分局昨辦理111年守望相助隊任務訓練，市警局長黃宗仁感謝民間守望相助隊五力相挺協助打擊犯罪，到場表達感謝之意。圖／警方提供
新北市汐止警分局昨辦理111年守望相助隊任務訓練，市警局長黃宗仁感謝民間守望相助隊五力相挺協助打擊犯罪，到場表達感謝之意。圖／警方提供
新北市汐止警分局昨辦理111年守望相助隊任務訓練，市警局長黃宗仁感謝民間守望相助隊五力相挺協助打擊犯罪，到場表達感謝之意。圖／警方提供
新北市汐止警分局昨辦理111年守望相助隊任務訓練，市警局長黃宗仁感謝民間守望相助隊五力相挺協助打擊犯罪，到場表達感謝之意。圖／警方提供

警察 巡守 詐騙集團

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