民間守望相助隊五力相挺 警長黃宗仁感謝協助打擊犯罪

新北市守望相助隊長年維護里內治安交通、急難救助、公共安全、防疫清潔等社區工作不餘遺力，新北市警察局長黃宗仁為慰大家辛勞，汐止警分局昨天辦理「111年守望相助隊任務訓練」時，黃宗仁前往致贈知名吐司麵包，感謝隊員們貢獻與辛勞，並與現場守望相助巡守隊隊員齊唱「堅持」、「台灣英雄」。

汐止警分局為提昇社區巡守隊員協勤知能，昨天召集轄區各守望相助隊員辦理講習，分享執勤經驗、技巧。白雲里守望相助隊隊長楊方美蓮表示，透過任務講習不僅讓隊員們瞭解現今各式各樣詐騙手法，也了解如何防詐及協助警方共同阻詐，同時凝聚隊員的向心力，提升勤務認同感，也讓里內社區更加安全。

黃宗仁表示，新北市升格前的台北縣警局是他警察生涯的第一站，如今也是最後一站，有責任把警察辛苦的點滴跟民力、巡守隊一同分享。在警政治安部分，新北市運用第三方警政、創造快打2.0Plus、結合科技警政等屢破重大刑案，不論是破獲史上陸上最大量海洛英磚案，或是迅速破獲分屍案件及天涯追緝職業殺手等重大刑案，這些都是靠全體警察無私地奉獻和付出，才能編織出這張堅韌有力的警政安全網。