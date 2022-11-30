影／男爬波津加山視力差沒戴頭燈 4搜救員救下山

58歲吳先生從新北市到台中市爬波津加山，昨天傍晚6點多，吳男因右眼視力差，加上沒戴頭燈，天黑無法下山報警。中市消防局派遣4名搜救人員，晚間8點多順利將吳男帶下山。吳男稱，自己右眼視力不好，忘記戴頭燈，天黑無法順利下山因而報警，感謝山搜人員協助，婉拒送醫，自行返家。

台中市消防局昨傍晚6點20分接獲報案，58歲吳男說他在坡津加0.3公里處，因照明設備不足無法自行下山，請求協助。

消防局派遣和平、谷關共2車4人出勤，由谷關分隊小隊長陳奕瑞帶隊前往救援。