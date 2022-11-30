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影／男爬波津加山視力差沒戴頭燈 4搜救員救下山

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

58歲吳先生從新北市到台中市爬波津加山，昨天傍晚6點多，吳男因右眼視力差，加上沒戴頭燈，天黑無法下山報警。中市消防局派遣4名搜救人員，晚間8點多順利將吳男帶下山。吳男稱，自己右眼視力不好，忘記戴頭燈，天黑無法順利下山因而報警，感謝山搜人員協助，婉拒送醫，自行返家。

台中市消防局昨傍晚6點20分接獲報案，58歲吳男說他在坡津加0.3公里處，因照明設備不足無法自行下山，請求協助。

消防局派遣和平、谷關共2車4人出勤，由谷關分隊小隊長陳奕瑞帶隊前往救援。

抵達現場確認求助民眾吳先生無身體不適，而吳男自述右眼視力不好，予以補充水份及提供照明協助並陪同下撤，晚上8點48分到登山口，吳男表示感謝並表示不需要就醫，自行離去。

58歲吳先生(中)昨到台中市爬波津加山，因右眼視力差，加上沒戴頭燈無法下山報警求救，4名搜救人員協助帶下山。圖／讀者提供
58歲吳先生(中)昨到台中市爬波津加山，因右眼視力差，加上沒戴頭燈無法下山報警求救，4名搜救人員協助帶下山。圖／讀者提供

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