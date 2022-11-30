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貨車「二度逆向」正撞BMW大7 駕駛撞破擋風玻璃飛出嚇壞路人

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貨車「二度逆向」正撞BMW大7 駕駛飛出車外嚇壞路人

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣一名許姓男子昨晚駕駛貨車載妻子逆向停在斗六市溝壩國小對面店家購物，準備離去時又逆向切回車道，過程中因誤判燈號撞上對向來車，瞬間撞擊許男從擋風玻璃噴飛車外，嚇壞路人，所幸整起事故2人僅輕傷、1人未受傷。

溝壩國小鄰近台78線東西向快速道路，車流量大，37歲許姓男子昨晚7時許與妻至附近購物，但違規逆向停車，返程持續逆向，終因誤判號誌釀禍，當場與對向陳姓男子駕駛的BMW大7房車對撞，幸陳男未受傷。

不過撞擊力道猛烈，許男疑因未繫安全帶，直衝擋風玻璃外，頭部撕裂傷、意識清醒，許妻頭部擦挫傷、手臂割傷，消防局獲報趕抵救護，初步包紮止血後送醫治療。

車禍發生當下傳出「碰！」巨響，目擊者紛紛走上街道查看，貨車車頭已撞毀、不成原形，車道上滿遍碎玻璃，一片狼籍，警方封鎖南下2車道交通維安，附近居民也相當熱心，幫忙清除路障，幸好當事3人未有生命危險，警方正調查釐清肇因及責任。

雲林縣許姓男子昨晚逆向停車駕駛，因誤判燈號發生車禍，他當場飛出車外，幸好人僅輕傷。圖／民眾提供
雲林縣許姓男子昨晚逆向停車駕駛，因誤判燈號發生車禍，他當場飛出車外，幸好人僅輕傷。圖／民眾提供

BMW 車禍

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