晨光太刺眼！轎車駕駛反應不及撞上阿里山森鐵工程車

李姓男子昨天早上駕駛黑色轎車，由嘉義市區走166線往嘉縣竹崎方向行駛，在8點32分行經森鐵47號平交道時，因東昇晨光刺眼，視線不清，未發現平交道柵欄已下放，煞車不及撞上由北門站開往竹崎車站611次工程車，造成工程車首車左側車身擦傷，自小客車右側車身凹陷，所幸車速都不快，無人受傷。

竹崎警分局鹿滿所長吳文欽表示，依道路交通安全管理處罰條例第54條第一項規定，汽車駕駛人，駕車在鐵路平交道不遵守看守人員之指示，或警鈴已響、閃光號誌已顯示，或遮斷器開始放下，仍強行闖越者，處新臺幣一萬五千元以上九萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照一年。因而肇事者，吊銷其駕駛執照。