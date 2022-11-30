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晨光太刺眼！轎車駕駛反應不及撞上阿里山森鐵工程車

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

李姓男子昨天早上駕駛黑色轎車，由嘉義市區走166線往嘉縣竹崎方向行駛，在8點32分行經森鐵47號平交道時，因東昇晨光刺眼，視線不清，未發現平交道柵欄已下放，煞車不及撞上由北門站開往竹崎車站611次工程車，造成工程車首車左側車身擦傷，自小客車右側車身凹陷，所幸車速都不快，無人受傷。

竹崎警分局鹿滿所長吳文欽表示，依道路交通安全管理處罰條例第54條第一項規定，汽車駕駛人，駕車在鐵路平交道不遵守看守人員之指示，或警鈴已響、閃光號誌已顯示，或遮斷器開始放下，仍強行闖越者，處新臺幣一萬五千元以上九萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照一年。因而肇事者，吊銷其駕駛執照。

竹崎警分局呼籲，晨昏陽光照射角處容易影響視線，駕駛人可善用駕駛座上方之遮陽板，避免產生瞬間視盲情形而發生意外，另行經鐵路平交道時應該放慢速度注意燈號、柵欄是否有無放下、響起，千萬不要拿自己的生命、身體開玩笑。

昨天嘉縣竹崎鄉晨光刺眼，轎車男駕駛行經森鐵47號平交道時，反應不及撞上阿里山森鐵工程車。記者呂慧瑜／翻攝
昨天嘉縣竹崎鄉晨光刺眼，轎車男駕駛行經森鐵47號平交道時，反應不及撞上阿里山森鐵工程車。記者呂慧瑜／翻攝
昨天嘉縣竹崎鄉晨光刺眼，轎車男駕駛行經森鐵47號平交道，反應不及撞上阿里山森鐵工程車。記者呂慧瑜／翻攝
昨天嘉縣竹崎鄉晨光刺眼，轎車男駕駛行經森鐵47號平交道，反應不及撞上阿里山森鐵工程車。記者呂慧瑜／翻攝

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