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載軍方人員遊覽車與大貨車國道車禍 遊覽車駕駛受傷

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局今傍晚18點07分接獲報案，國道三號南下394公里屏東段發生遊覽車與大貨車事故，遊覽車駕駛53歲賴姓男子受困車頭，消防局獲報後，賴男的雙腳遭變形車頭與方向盤夾住，破壞車體後協助脫困，賴男意識清楚、生命徵象穩定，臉部多處擦傷，左小腿肚壓傷，送醫急救。遊覽車上23乘客與大貨車駕駛均未受傷，23名乘客接駁到安全處所。

屏東縣消防局指出，接獲國道遊覽車與大貨車事故，抵達現場發現遊覽車司機受困，車輛都在內側車道，清查確認現場人數，遊覽車載送23名軍方人員到仁壽營區參與演習，司機賴男意識清楚，臉部多處擦傷，雙腳遭變形車頭與方向盤夾住，破壞車體後協助脫困，送部立屏東醫院。

國道警方指出，大貨車駕駛行經國道三號南向393.9公里屏東段附近，因前方工務段事故處理小組執行排除掉落物勤務，煞車減速，後方賴姓男子駕駛遊覽車追撞，事故在晚間7點50分排除，全線已恢復通車，兩方當事人酒測值均為零。

國道警方提醒，高速公路事故最常見肇事因素就是未保持安全距離，除處罰新台幣3千至6千元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。呼籲駕駛人遵守速限，並保持安全距離，避免事故發生。

遊覽車與大貨車今傍晚在國道三號九如段發生車禍。記者劉星君／翻攝
遊覽車與大貨車今傍晚在國道三號九如段發生車禍。記者劉星君／翻攝
遊覽車與大貨車發生車禍，遊覽車車頭全毀，司機受困車頭，消防人員到場協助脫困送醫。記者劉星君／翻攝
遊覽車與大貨車發生車禍，遊覽車車頭全毀，司機受困車頭，消防人員到場協助脫困送醫。記者劉星君／翻攝
遊覽車與大貨車發生車禍，遊覽車車頭全毀，司機受困車頭，消防人員到場協助脫困送醫。記者劉星君／翻攝
遊覽車與大貨車發生車禍，遊覽車車頭全毀，司機受困車頭，消防人員到場協助脫困送醫。記者劉星君／翻攝
遊覽車與大貨車發生車禍，遊覽車車頭全毀，司機受困車頭，消防人員到場協助脫困送醫。記者劉星君／翻攝
遊覽車與大貨車發生車禍，遊覽車車頭全毀，司機受困車頭，消防人員到場協助脫困送醫。記者劉星君／翻攝
遊覽車與大貨車發生車禍，遊覽車車頭全毀，司機受困車頭，消防人員到場協助脫困送醫。記者劉星君／翻攝
遊覽車與大貨車發生車禍，遊覽車車頭全毀，司機受困車頭，消防人員到場協助脫困送醫。記者劉星君／翻攝

遊覽車

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