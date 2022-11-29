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高雄轎車變換車道釀禍 後車「四腳朝天」2人受困車內

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄黃姓男子駕駛黑色轎車，今晚間7時許開車行經三民區鼎山街一帶，變換車道時與洪姓男子駕駛的轎車發生碰撞，黃男轎車翻覆橫躺路中間，與同車湯姓乘客一度受困車內，經消防人員到場協助，才順利脫困，兩人受傷幸意識清醒，已送往醫院治療，詳細車禍原因已由警方測繪釐清。

據了解，黃男當時是沿鼎山街南向北外側車道直行，經過鼎山國中一帶時，要變換至內側車道，卻突然擦撞行駛在內側車道的洪男轎車，黃男轎車因撞擊導致失控翻覆，因車輛變形嚴重，黃與車上湯姓乘客受困車上。

高雄市消防局獲報後出動5個分隊前往搶救，幸黃男、湯男脫困後，僅頭部、手部擦傷，意識清醒，兩人被救護車送往醫院治療，洪男則未受傷，詳細車禍原因及有無酒駕，交由警方釐清。

黃姓男子駕駛的黑色轎車翻覆橫躺路中央。圖/讀者提供
黃姓男子駕駛的黑色轎車翻覆橫躺路中央。圖/讀者提供
黃姓男子駕駛的黑色轎車翻覆橫躺路中央。圖/讀者提供
黃姓男子駕駛的黑色轎車翻覆橫躺路中央。圖/讀者提供

車道 車禍 救護車

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