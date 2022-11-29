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北市警查獲麻將協會逮17人 「爺孫差距」同桌較勁警傻眼

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

台北市警局萬華分局本月24日前往萬華區長沙街上某麻將協會查緝，當場逮捕16名賭客，還有一名李姓女工作人員，警方到場查緝時，還發現有一桌19歲的男子、72歲的老翁同桌較勁，警詢後將17人依賭博罪嫌送辦。

據了解，萬華分局日前接獲情資，指在萬華區長沙街上的某麻將協會，傳出以一底100元、每台20元或是底200元、每台50元，吸引民眾前往聚賭，每將再抽100元手續費；警方經過多日蒐證，等到時機成熟，本月23日晚上10點多時，出動將近20名警力前往查緝。

警方一到場，就控制住工作人員李女（25歲）還有現場16名賭客，並查扣抽頭金5800元、麻將牌、計分點數卡、監視器等證物。

員警查緝時還發現，有一桌賭客，從19歲男子到72歲老翁都在同桌進行「方城之戰」，讓承辦員警都傻眼。

李女供稱，原本是這間麻將協會的常客，近期才向店家應徵，負責櫃台及清潔的同時，也希望可以精進牌技。警詢後將17人等依賭博罪嫌送辦。

台北市警局萬華分局查獲麻將協會。記者邱奕能／翻影
台北市警局萬華分局查獲麻將協會。記者邱奕能／翻影
台北市警局萬華分局查獲麻將協會。記者邱奕能／翻影
台北市警局萬華分局查獲麻將協會。記者邱奕能／翻影

麻將 賭博

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