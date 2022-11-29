6旬男太平山健行昏迷！山友急CPR 直升機吊掛送醫仍不治
宜蘭一名67歲郭姓男子今天與9名登山客前往太平山台灣山毛櫸國家步道健行，途中昏迷，同行現場CPR並報案求援，消防局向空勤總隊申請直升機救援，下午經吊掛飛往宜蘭運動公園，經送醫，郭男明顯身體僵硬，已無生命徵象。
宜蘭縣政府消防局下午1點29分獲報，立即派遣大同分隊，聯繫翠峰山莊及太平山派出所前往救援，並申請直升機。
黑鷹直升機下午3點多從花蓮出發，近4點抵達目標區一帶實施空偵，經發現與確認目標、完成各項評估等，搜隊員4點15分成功吊掛郭男登機，隨即飛往宜蘭運動公園，4點32分平安落地，再由宜蘭縣政府消防局救護車後送陽明交大醫院。郭男到院時，身體明顯僵硬，已無生命徵象，仍回天乏術。
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