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中和人注意！中正、板南路口下月起科技執法 3大違規樣態開罰
新北市中和區中正路和板南路是往返板橋地區的重要道路，由於交通車流量大，警方為避免用路人違規釀道路阻塞、並預防潛在交通事故風險，將於12月1日起，在中正路、板南路口啟用科技執法，取締「闖紅燈、車輛行駛人行道、不依標誌指示行駛」行為。
中和警方指出，中正路部分路段為雙向內外側共6車道，板南路為通往南勢地區主要幹道，平常該路口車流量大，一旦有交通違規，發生車禍事故風險就會增加，造成後車回堵壅塞；分析發現，該路口主要車禍原因是闖紅燈，經數次會勘評估，決定在路口導入「科技執法」。
中和警方表示，12月1日起，正式啟用中和區中正、板南路口（近雙和醫院處）科技執法，24小時監控蒐證「闖紅燈、車輛行駛人行道、轉彎不依標線指示行駛」等違規行為；透過車牌辨識系統自動判讀違規車輛，再將資料匯入科技執法平台，由警方審查、認證及舉發。
警方說，依據道交條例，闖紅燈將面臨1800元至5400元罰鍰；車輛行駛人行道、轉彎不依標線指示行駛，將面臨600元至1800元罰鍰。
警方強調，科技執法目的是在於減少事故、維護行車安全及順暢，並非處罰，透過科技設備自動蒐證違規行為，不僅保障用路人安全，還可以撙節警力，也呼籲駕駛人行車時，謹慎遵守交通規則。
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