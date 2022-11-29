影／屏東母背女騎機車自摔 險遭後方疾駛貨車輾過
屏東縣新園鄉余姓少婦昨天下午背著女兒騎機車行經省道台27線仙吉路時，未注意路上掉落的大木塊，機車前輪直接撞上自摔，母女一起跌倒，當時1輛貨車正從後方駛來，所幸及時減速並轉向，否則後果不堪設想；多處擦傷的少婦顧不了身體疼痛，急忙起身查看並安撫飽受驚嚇的小女兒，確認小女兒無礙後由救護人員一起送醫。
警方指出，28日下牛3時30分接獲通報，新園鄉仙吉路453號前發生交通事故，員警到場後發現，家住新園鄉的余女騎乘重機後背女兒，由萬丹往新園方向沿仙吉路慢車道北往南直行，因未注意路況，機車前輪壓到散落大木塊而自摔，所幸未與他車發生碰撞，現場僅母親多處擦傷，經送往東港輔英醫院治療後母女均無大礙。
警方調閱路口監視器，發現母親撞上木塊自摔滑倒後，有輛貨車正快速從後方駛來，所幸貨車有及時查察減速並轉向，否則後果不堪設想，路人也被被嚇出一身冷。警方呼籲，台27線平日車流多，民眾行駛途中隨時注意車流及前方狀況，保持安全車距，以維行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言