影／屏東母背女騎機車自摔 險遭後方疾駛貨車輾過

屏東縣新園鄉余姓少婦昨天下午背著女兒騎機車行經省道台27線仙吉路時，未注意路上掉落的大木塊，機車前輪直接撞上自摔，母女一起跌倒，當時1輛貨車正從後方駛來，所幸及時減速並轉向，否則後果不堪設想；多處擦傷的少婦顧不了身體疼痛，急忙起身查看並安撫飽受驚嚇的小女兒，確認小女兒無礙後由救護人員一起送醫。

警方指出，28日下牛3時30分接獲通報，新園鄉仙吉路453號前發生交通事故，員警到場後發現，家住新園鄉的余女騎乘重機後背女兒，由萬丹往新園方向沿仙吉路慢車道北往南直行，因未注意路況，機車前輪壓到散落大木塊而自摔，所幸未與他車發生碰撞，現場僅母親多處擦傷，經送往東港輔英醫院治療後母女均無大礙。