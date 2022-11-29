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花蓮和榮橋下獨居老翁疑輕生 警方報請相驗
花蓮縣壽豐鄉和榮橋下，今天有民眾發現一輛機車旁有男子倒臥在地，向警方報案，警方到場後發現男子已明顯死亡，初步判斷應是輕生，詳細案情仍須進一步調查及相驗。
警方表示，今天中午有民眾報案，指出在壽豐鄉和榮橋下草地有一名男子倒地，志學派出所員警獲報到場，發現男子已明顯死亡，而男子的機車停在一旁，經查死者是王姓男子，為壽豐鄉人年約71歲，頸部及手腕皆有傷口，身旁有一把小菜刀及農藥，現場沒有打鬥跡象，已報請司法相驗釐清真相。
警方通知家屬後確認身分，據了解，家屬向警方說，王男自己獨居，不清楚為何會輕生。
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