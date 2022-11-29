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影／新北警偵破連環機車搶奪案 累犯板橋落網
新北市三重區1名搶奪累犯，自投票日連續在三重、板橋、蘆洲地區騎乘偷來的機車，分別搶奪獨行婦女，大費周章連續更換交通工具逃避追緝，但警方早已採到指紋鎖定他的身分，今天下午在板橋逮捕歸案。
26日下午2時許，三重區三和路四段396巷有1名女子遭遇機車搶奪，損失手機、證件、現金5千元。警方獲報展開調查，一路追查發現嫌犯作案後便將贓車棄置於淡水區竹圍台北城市科技大學附近，然後搭乘計程車至蘆洲。
接著連續在雙北市之間交換搭乘計程車、公車，企圖製造斷點，增加警方偵辦難度。但警方已採到指紋，並透過影像辨識，確認犯嫌身分為設籍三重地區，有搶奪、竊盜、毒品等前科的45歲黃男。
接著28日上午9時許，他又出現在板橋地區江子翠捷運站附近，搶奪獨行女子皮包，造成被害人跌倒受傷，損失現金100元、手機、信用卡、悠遊卡等物。未料黃嫌立刻轉往蘆洲地區，在民權路82巷搶奪73歲老婦，隨後將偷來的機車犯案工具棄置於三重區仁愛街。
包括三重、海山、蘆洲警分局組成專案小組，連日查緝黃嫌，今天下午2時許循線至板橋區金門街215巷口埋伏，等黃嫌買完東西戒心放鬆時，警方立即持拘票進行圍捕，當場將黃嫌壓制逮捕，全案依搶奪、竊盜及傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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