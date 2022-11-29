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只因媽不喜歡女友 他「跳2樓」逃家散心竟困4公尺深溝渠

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市大園區一名37歲許姓男子，今天凌晨為了女友與母親起爭執，一言不合負氣從二樓跳下離家，行方不明，警方接獲母親報案，在住家附近來回搜尋，發現許竟跌進4公尺深的溝渠裡，手腳受傷爬不出來，所幸經消防人員隨即前來救援，送醫後無大礙。

大園警分局潮音派出所今天3時許接獲報案，濱海路一戶人家發生家庭糾紛，到場得知是吳姓婦人因不喜歡兒子許男的女朋友，母子倆發生爭執，許男一氣之下竟從自家二樓跳下，不知去向，婦人擔心兒子發生意外，才向警方報案協尋。

員警觀察地形，研判許男從二樓跳下後，腳部應受傷而無法走遠，於是摸黑在附近來回搜尋，但找了半小時都沒看見他身影，直到看見路旁一條4公尺深溝渠，便沿溝渠仔細查看，果然在閘門口找到受困的許男，隨即聯繫消防人員前來順利將他救出。

許男表示，他因女友的事與母親發生爭執，負氣離家後在附近走路散心，但因天色昏暗，一不小心跌進溝渠裡，手腳疼痛無法自行脫困，不知該如何是好，所幸警方及時發現他，否則若水位突然升高，很可能滅頂，非常感謝警消救命之恩。

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大園許姓男子今凌晨離家後，不慎跌入4公尺深溝渠，所幸警方及時發現他，並無大礙。記者楊湛華／翻攝
大園許姓男子今凌晨離家後，不慎跌入4公尺深溝渠，所幸警方及時發現他，並無大礙。記者楊湛華／翻攝
大園許姓男子今凌晨離家後，不慎跌入4公尺深溝渠，所幸警方及時發現他，並無大礙。記者楊湛華／翻攝
大園許姓男子今凌晨離家後，不慎跌入4公尺深溝渠，所幸警方及時發現他，並無大礙。記者楊湛華／翻攝
大園許姓男子今凌晨離家後，不慎跌入4公尺深溝渠，所幸警方及時發現他，並無大礙。記者楊湛華／翻攝
大園許姓男子今凌晨離家後，不慎跌入4公尺深溝渠，所幸警方及時發現他，並無大礙。記者楊湛華／翻攝

兒子 桃園

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