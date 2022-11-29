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今年1-9月交通事故已釀2293死 交通部目標恐破功

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導

台灣連去年交通死亡人數高達2962人，為此，交通部長王國材力求今年事故死亡人數下降5%，換算下來，今年交通事故死亡人數起碼要降到2814人以下。示意圖。聯合報系資料照
台灣連去年交通死亡人數高達2962人，為此，交通部長王國材力求今年事故死亡人數下降5%，換算下來，今年交通事故死亡人數起碼要降到2814人以下。示意圖。聯合報系資料照

台灣連四年交通死亡人數攀升，去年更創下高達2962人死亡，為此，交通部今年每月都固定召開道安說明會，交通部長王國材更在上月宣示，強調要力求達成今年事故死亡人數下降5%的目標，換算下來，今年交通事故死亡人數起碼要降到2814人以下。不過根據道安會統計，今年截至9月底止，交通事故已造成2293人死亡，想要達標，恐怕有點難度。

對此，交通部長王國材說，確實在9月底、10月初有發現事故死亡人數上升的趨勢，因此從10月開始祭出兩個政策方向，一個是短期方案，也就是針對道安表現比較差的縣市做重點輔導，另一個就是針對機車、高齡者的防治專案，從重點縣市開始輔導。

交通部道安會說，所謂短期重點管理，就是周周管考，針對七個道安表現比較差的縣市，每周固丟看是固件數，加強超速管理、路口安全改善、未戴安全帽查緝等，目前從相關資料來看，10月的死亡人數較去年同期都有下降，今年還剩一個多月時間，會督促這些縣市，更積極防制。

根據交通部統計，死亡人數較去年同期增加最多的五個縣市分別是新北市增加52人、彰化縣增加47人、高雄市增加33人、新竹縣增加23人以及屏東縣增加21人，5縣市合計累積增加176人。

至於各縣市道安會議召開情形，根據道安會統計，10月有9個縣市首長未親自主持，包括高雄市長、基隆市長、新竹市長、 彰化縣長、雲林縣長、嘉義市長、宜蘭縣長、花蓮縣長、澎湖縣長未主持，其餘縣市由各縣市首長主持道安會議。

王國材說，有部分縣市的事故件數增加，隨著部分縣市的首長即將進入第二任，交安也是縣市長最重要的措施，希望中央地方一起努力，降低道安的死亡。

為了降低事故死亡率，交通部如今也計劃針對無照駕駛加重處罰的部分進行修法，擬無照駕駛開罰金額上限從現行的1萬2000元，提高到2萬4000元，無照駕駛肇事的刑事法律也加重二分之一，相關修法已送到立法院，預計本會期審查。

對於今年交通事故死亡人數居高不下，交通部長王國材說，確實在9月底、10月初有發現事故死亡人數上升的趨勢。記者邱瓊玉／攝影
對於今年交通事故死亡人數居高不下，交通部長王國材說，確實在9月底、10月初有發現事故死亡人數上升的趨勢。記者邱瓊玉／攝影

交通部長 王國材

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