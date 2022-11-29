影／KTV前搶小黃爆衝突辱警三字經 11輛警用機車包圍逮人

新北市板橋區一間連鎖KTV前，昨天發生潘姓及馮姓男子二人疑因搶搭計程車爆發肢體衝突，潘涉嫌動手毆打馮男，警方到場處理時，潘男同行友人林男涉嫌飆罵員警三字經後駕車離去，遭11名員警騎警用機車前後包圍逮人，警詢後將潘男依傷害罪嫌，林男依妨害公務罪嫌依法送辦。

新北市板橋區縣民大道與館前西路口一間連鎖KTV前，昨天清晨6時許，潘姓男子（30歲）與朋友歡唱後與馮姓男子（20歲）疑為了爭搶計程車發生口角爭執，板橋警分局後埔派出所在場守望員警發現立即趨前制止，衝突中潘男涉嫌朝馮男右臉揮擊一拳，員警欲將2人帶返所時，潘男朋友林姓男子（21歲）正好要開車離開，涉嫌朝現場處理員警飆罵三字經。

後埔所員警見狀，立即騎警用機車尾隨追上，正好路口紅燈，11輛警用機車將林男汽車團團包圍，以強制力將林男拉下車當場逮捕，同車友人黃姓男子（21歲）、胡姓男子（20歲）、許姓男子（29歲）因酒醉在旁喧鬧不聽制止，員警也將三人實施保護管束，並依社維法函送。

馮男不甘心遭潘男出打傷，驗傷後堅持提告，警詢後昨天將潘男依傷害罪嫌，林男依妨害公務罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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