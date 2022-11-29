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手法升級 假檢察官喊乾媽噓寒問暖騙走婦人千萬

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市年近70歲的賴姓婦人接到詐騙電話，誤信健保卡被人冒用積欠費用，隨後接到「檢警人員」電話，要求監管存款。辦案的「檢察官」和婦人加LINE後，稱她為「乾媽」，除了談案情和噓寒問暖，婦人依指示先後匯超過1000萬元到「指定帳戶」，察覺不對勁時已聯絡不上對方。

基隆市警察局刑警大隊今天表示，賴婦遇上的是典型的「假檢警詐騙」手法，先假冒健保局、國稅局等公務機關，對民眾說積欠健保等費用觸法，當民眾半信半疑，甚至相信「上鈎」後，再由詐騙集團其他成員冒充警察、檢察官等身分，要求轉帳、匯款。

警方提醒民眾，如有公務機關以電話或是LINE傳訊息，要求提供財物都是詐騙手法。面對要求轉帳等金錢事項多存疑，就能讓受騙機率大大降低。若有疑問可撥打165、110查詢。

據了解，賴姓婦人11月9日接到自稱健保局人員的電話，誤信她的健保卡被人冒用，積欠10多萬元醫藥費，將由警方立案調查，請她配合辦案。賴婦接著接到假冒警察、檢察官的電話，掉入陷阱。

過去詐騙集團取得被害人款項多採派車手取款，要冒被捕風險。也有集團要被害人到銀行臨櫃匯款，但又可能被行員識破，中途攔截。賴婦遇到的詐騙集團另闢蹊徑，先指示賴婦設定無轉帳金額限制的「約定帳戶」，兩周內要她多次匯款，得手超過1000萬元。賴婦察覺被騙時，存款已剩不到100萬元。

警方查出，假冒檢察官的詐騙集團成員為取得賴婦信賴，還會對賴婦噓寒問暖，在LINE傳訊息「乾媽有吃飯了嗎」、「無聊可以多看看網購商品」，賴婦回說「我知道你意有所指。是護腰對不對」。

詐騙集團成員為免功虧一簣，還對婦人說，「如有銀行電話給妳，都不要理會，直接掛斷，他們可能會對你套話」。賴婦回答「好的」。賴婦在匯出千萬元後察覺不對勁，23日詢問親友並到警局報案。警方已調閱被害人通訊的匯款相關資訊，追查詐騙集團成員身分和資金流向。

基隆市賴姓婦人接到詐騙電話，假冒檢察官的詐團成員稱她為「乾媽」，騙走上千萬元。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市賴姓婦人接到詐騙電話，假冒檢察官的詐團成員稱她為「乾媽」，騙走上千萬元。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市賴姓婦人接到詐騙電話，假冒檢察官的詐團成員還關心她的生活，騙走上千萬元。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市賴姓婦人接到詐騙電話，假冒檢察官的詐團成員還關心她的生活，騙走上千萬元。記者邱瑞杰／翻攝

詐騙集團 健保卡 檢察官

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