疑經濟狀況出問題 台中七期商辦傳男子11樓墜地亡

台中市西屯區市政路一棟商辦大樓，今天中午傳出有男子墜樓意外，警、消到場時，男子已倒臥一樓地面，明顯死亡，男子身上有證件，初判是36歲的陳姓男子，為該棟商辦大樓其中一間公司的員工，經初步調查，男子疑有經濟問題，後續將由警方釐清案發經過。

台中市消防局在今天中午12時許接獲通報，西屯區市政路的一棟商辦大樓11樓陽台，有男子坐在陽台上，需要消防車到場協助，不過消防車到場時，男子已從陽台墜落，掉落在一樓地面，已明顯死亡。

第六警分局發現，男子身上有證件，初判是36歲的陳姓男子，現場沒有留有遺書，詳細的案發經過，有待後續調查釐清，目前正在聯絡家屬，經初步了解，男子疑有經濟問題，不過仍待查明，全案將報請檢察官相驗，釐清死因。

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