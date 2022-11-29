聽新聞
test
0:00 / 0:00
疑經濟狀況出問題 台中七期商辦傳男子11樓墜地亡
台中市西屯區市政路一棟商辦大樓，今天中午傳出有男子墜樓意外，警、消到場時，男子已倒臥一樓地面，明顯死亡，男子身上有證件，初判是36歲的陳姓男子，為該棟商辦大樓其中一間公司的員工，經初步調查，男子疑有經濟問題，後續將由警方釐清案發經過。
台中市消防局在今天中午12時許接獲通報，西屯區市政路的一棟商辦大樓11樓陽台，有男子坐在陽台上，需要消防車到場協助，不過消防車到場時，男子已從陽台墜落，掉落在一樓地面，已明顯死亡。
第六警分局發現，男子身上有證件，初判是36歲的陳姓男子，現場沒有留有遺書，詳細的案發經過，有待後續調查釐清，目前正在聯絡家屬，經初步了解，男子疑有經濟問題，不過仍待查明，全案將報請檢察官相驗，釐清死因。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言