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2歲童跟家人返鄉投票意外落水 重度昏迷3天未醒
新北市一名兩歲男童跟家人回彰化縣投票，11月26日意外掉入住家附近的養殖池，消防人員據報趕時，男童已無呼吸心跳，消防救護人員一面急救一面送到二林基督教醫院急救恢復心跳，轉送彰化基督教兒童醫院救治到今天仍陷重度昏迷，靠呼吸器維持生命。
據了解，男童家住新北市，跟家人遷戶籍回彰化縣大城鄉居住，投票日當天近午不知為何走到住家附近的國小旁媽祖廟邊，意外掉進養殖池，民眾發現男童落水，緊急通知119，消防局通知大城消防分隊，出動兩輛救護車、船艇和5名消防人員在9分鐘內趕到打撈男童，但已無生命跡象，施予CPR心肺復甦術和送往彰化基督教醫院注射強心針恢復呼吸心跳。
彰化基督教醫院小兒加護病房指出，男童到院後持續採低溫療法，目前昏迷指數仍是3分，呈現重度昏迷，醫療團隊繼續救治期待男童逐漸好轉。
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