影／以為很安全？桃園8失聯移工在派出所旁租屋 一周被逮

桃園市桃園區樹仁二街一處社區，上周起突然有大批移工進出，引起社區管理人員注意報警；警方發現他們都集體出入，昨晚到地下停車場埋伏，查獲8名越南籍失聯移工，原來他們以為派出所對面很安全才租屋，詢後全案移送移民署桃園專勤隊收容。

桃園警分局大樹派出所執行清樓專案，與社區管理人員保持密切聯繫，經通報得知派出所對面、樹仁二街上一處社區大樓有某戶搬來多名移工，且均由車輛統一載運，由地下室出入，很不尋常。

員警監控蒐證，研判社區是被當作失聯移工宿舍，所長張邦寧昨晚6時許便率員警上門查緝，先一步在社區地下停場埋守，待休旅車進入地下二樓停車場並熄火後，一擁而出控制車輛，車上眾人被攔個措手不及，無處可去。