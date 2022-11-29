影／金門女子登山不慎扭傷 消防猛男接力抬下山

金門一名林姓女子在今天一早獨自到太武山蔡厝古道爬山，卻在百二階附近不慎打滑跌落草叢，無法行走，消防局獲報立即抵達現場，發現林女是不慎踩空石頭滑落草叢導致右腳踝扭傷，立即由救護人員協助包紮固定後送醫治療。

金門縣消防局表示，林姓民眾是在上午8時左右，臨時起意隻身一人前往太武山蔡厝古道登山，由蔡厝古道登山口進入，於行經百二階往上約100公尺處不慎在石頭上踩空導致滑落一旁草叢受傷，致電119請求支援。

消防局第二大隊由大隊長陳國瑋率領小隊長吳耀族等組成7人救援小組前往救援，針對蔡厝古道救援案件進行快速救援路線規畫，由屏東入口處驅車直接前往百二階平台停車場，於9時26分救災人員抵達現場集結，攜帶救護包、3合1氧氣包、抽吸式護木、長背板、頸圈及SKED（捲筒式擔架）等救護救援裝備，徒步上山。

在9時35分救援人員找到傷患，發現林女年約49歲，表示因近日下雨石頭濕滑不慎踩空滑落，造成右腳腳踝扭傷，無法自行行走，情急之下求助消防局。經救護人員初步評估傷者意識清醒、呼吸及脈搏均正常，快速檢視全身僅右腳扭傷，給予軟式護木固定後，以攙扶及雙人搬運方式將傷者搬運至平台，再由金沙91救護車將傷者送往金門醫院救治。