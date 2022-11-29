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降符破神威？台南寺廟香爐被放生雞腿 廟方怒報警追查
台南市中西區西羅殿的天公爐，本月27日清晨被男子埋入生雞腿。廟方執事人員在清理香爐時才發現異狀，這樣做不僅生雞腿會發臭，而且認為已經影響廟譽，是一大忌諱，已提供監視錄影畫面請警方追查。
西羅殿管委會說，前天清晨將近2點多，不明男士到西羅殿前香爐埋入1支生雞腿，並噴灑疑似米酒的液體，廟方執事人員今天上午清理香爐時發覺怪異，隨即發現異物，並調閱監視器報警追人，同時在官網公布監視器畫面搜人。
管委會人員表示，無法得知對方的用意為何，是故意的，還是有情緒問題，但這樣做不僅生雞腿會發臭，而且已經影響廟譽，是一大忌諱，因該香爐並不大，廟方時常清理才能發現異狀。
民俗專家廖大乙表示，以民俗角度來說，在香爐埋入生雞腿是屬於降符的一種，主要用意是「破壞神威」，加上噴灑米酒則是「加催術」，加速降頭術的威力；強調降符不能見天，一旦被發現挖出見天後就會破功。
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