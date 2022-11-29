彰化3歲童遭虐打瀕死 縣府：對行為人提獨立告訴

彰化縣陳姓男子與同居的張姓女子涉嫌共同虐打張女3歲男童，導致顱內出血，重度昏迷，彰化縣長王惠美今往彰化基督教兒童醫院加護病房探視，縣府社會處表示，本案已由檢方偵辦，但縣府將依「兒童及少年福利與權益保障法」第112條規定，以主管機關的名義對行為人提出「獨立告訴」，保障兒少的司法權益，表達對暴力行為的嚴重譴責。

王惠美看到男童現況相當不捨，希望大家為他一起集氣，度過這次的難關，且強調縣府一定會全力協助。

縣府社會處說，11月27日晚間接獲醫院通報隨即指派社工員到醫院關心，經瞭解男童原居住處所及戶籍地於他縣市，近期因故遷移至彰化友人家，經縣內醫院通報後，社會處進一步處理並通報他縣市啟動兒少保護作業。