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彰化3歲童遭虐打瀕死 縣府：對行為人提獨立告訴
彰化縣陳姓男子與同居的張姓女子涉嫌共同虐打張女3歲男童，導致顱內出血，重度昏迷，彰化縣長王惠美今往彰化基督教兒童醫院加護病房探視，縣府社會處表示，本案已由檢方偵辦，但縣府將依「兒童及少年福利與權益保障法」第112條規定，以主管機關的名義對行為人提出「獨立告訴」，保障兒少的司法權益，表達對暴力行為的嚴重譴責。
王惠美看到男童現況相當不捨，希望大家為他一起集氣，度過這次的難關，且強調縣府一定會全力協助。
縣府社會處說，11月27日晚間接獲醫院通報隨即指派社工員到醫院關心，經瞭解男童原居住處所及戶籍地於他縣市，近期因故遷移至彰化友人家，經縣內醫院通報後，社會處進一步處理並通報他縣市啟動兒少保護作業。
社會處指出，男童送醫後經救治後，目前雖有生命跡象，但基於保護兒童立場，縣府已啟動兒少緊急安置作業，並與新竹社會處保持密切聯繫。
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