怎麼又是妳？雲林8旬失智嬤徒步回老家走失 警察一眼認出
雲林一名8旬劉姓老婦，因失智時常獨自從斗六步行前往古坑水碓村老家，今年7月才走失一次被警方尋獲，11月23日再次迷路，路人發現頂著烈日行走，恐有脫水疑慮便報警求助，劉婦被帶回派出所後立即被值班員警認出，直呼「那勾系哩」，並聯繫家屬把她安全帶回家。
劉婦家人因擔心她有失智傾向，怕她走失，便幫她申請防走失手環，在今年7月劉婦走失時發揮功效，也讓派出所警員鄭濟庸對她產生印象，日前又出門欲前往水碓村老家，被熱心民眾發現，警員林庚平獲報後，立即把她帶回派出所，沒想到立即被鄭濟庸一眼認出。
劉婦的兒子表示，目前並未與劉婦同住，所以沒有即時發現媽媽走失，幸有熱心路人與員警協助，才將劉婦安全帶回家；劉婦從小到大都住在古坑鄉水碓村老家，目前老家已無人居住，因劉婦失智後記憶停留在年輕時光，所以才會步行前往老家，但因物是人非、地景改變許多，才會因此迷途。
警員林庚平說，過程中劉婦一直說她家住水碓村，但卻無法說出明確地址，為慎重起見就先把她帶回派出所，在查明身分後，立即聯繫家屬將她帶回家，並叮嚀家屬多留意老婦，避免日後再次走失，也鼓勵民眾多加利用警方提供的失智老人指紋建檔服務。
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