快訊

曾涉私菸案...邱議瑩弟選後升官掌飛安 華航內部批：完蛋了

大學特選面試不到2分鐘 重複報名「贏者全拿」不公平？

改變海戰的利器？土耳其「這武器」發展值得台灣借鏡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／女兒被綁？婦人見警急比「噓」 警：綁架詐騙老哏

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓婦人近日接獲歹徒以綁架大女兒為藉口，要求匯款70萬元贖金，張婦告知小女兒後，警方上門查處，張婦看到警員連忙比出「噓」的手勢，但警方要求張婦掛斷電話後，向大女兒查證，確認是一場騙局，虛驚一場。

第三警分局合作所在18日接獲民眾報案，張姓婦人（66歲）接到歹徒電話，要求贖金，警員林偉智、謝孟儒及備勤警員廖章甫、王偉丞等多人前往，張婦一看到大批警力上門，隔著大門直接比出「噓」的手勢，要求警方小聲，不要驚動歹徒，以免大女兒受害。

警方一問才知，張婦接到歹徒電話，佯稱她的大女兒已經被綁票，要求70萬元贖金，否則要砍斷大女兒手腳，張婦因為電話那頭的大女兒聲音很十分相似，所以相信歹徒說法，告知二女兒此事，與解除定存救人。

不過警方一聽，直覺是假綁票真詐財的詐騙手法，要求張婦掛斷電話後，以視訊方式，向大女兒查證，才確定是虛驚一場。

第三警分局表示，假綁票真詐騙是司空見慣的萬年老哏，不過孩子永遠是父母的寶貝，加上詐騙集團擅於營造緊張感，很容易就讓擔憂的父母信以為真陷入恐慌。

警方提醒，「未顯示號碼」、「電話開頭+886」的來電都可能是詐騙電話，請民眾提高警覺，若接獲可疑訊息或電話，也不要驚慌，謹慎撥打165反詐騙專線或110求證，以維護自身財產安全。

台中市張姓婦人接獲歹徒以綁票為話術的詐騙電話，警方獲報後上門阻詐，保住70萬元血汗錢。圖／第三警分局提供
台中市張姓婦人接獲歹徒以綁票為話術的詐騙電話，警方獲報後上門阻詐，保住70萬元血汗錢。圖／第三警分局提供
台中市張姓婦人接獲歹徒以綁票為話術的詐騙電話，警方獲報後上門阻詐，保住70萬元血汗錢。圖／第三警分局提供
台中市張姓婦人接獲歹徒以綁票為話術的詐騙電話，警方獲報後上門阻詐，保住70萬元血汗錢。圖／第三警分局提供

詐騙集團 父母 台中市

延伸閱讀

怎麼了？珍妮佛羅培茲新婚4個月「IG全清空」真愛痕跡歸零　新娘專家對決歹徒，新片換人愛

影／阿嬤抱70萬存款又匯款？原來中歹徒15斤金條陷阱

新竹警匪追逐槍聲不斷 目擊者驚見「火車」衝著過來

新竹寶山爆警匪追逐槍聲不斷 汽車衝撞民宅釀瓦斯外洩

相關新聞

影／忘拔鑰匙遭慣竊當共享機車 他用完就丟還忘了棄車地點

高雄23歲陸姓男子為了到岡山區找朋友，竟隨機在楠梓區把忘拔鑰匙的騎走，抵達目的地後，又隨意將車棄置。事後車主報警，警通知...

無照保母夫妻逼女童舔屎喝尿 虐到失明水腦症 關10年半定讞

無照保母曾冠羚與丈夫許鈞恩受託照顧5歲蘇姓女童，卻讓女童挨餓、逼喝尿舔屎、抓腳倒頭旋轉、毆打、賞耳光、扯頭髮等，女童口吐...

澎湖漁船「永豐祥2號」在四角嶼失火 5名船員獲救

澎湖漁船「永豐祥2號」今晨在馬公市四角嶼海域失火，海巡及消防人員獲報後聯手救援，但漁船幾乎全燒毀，所幸5名船員逃過鬼門關...

中火今火警燒毀煤炭輸送帶 台電：不影響供電

台電台中火力發電廠挖煤機今天上午竄火舌，造成煤炭輸送帶燒毀約85公尺，另有兩處煤炭轉運塔燒毀面積各約20平方公尺，所幸無...

怎麼又是妳 雲林8旬失智嬤徒步回老家走失 警察一眼認出

雲林一名8旬劉姓老婦，因失智時常獨自從斗六步行前往古坑水碓村老家，今年7月才走失一次被警方尋獲，11月23日再次迷路，路...

影／女兒被綁？婦人見警急比「噓」 警：綁架詐騙老哏

台中市張姓婦人近日接獲歹徒以綁架大女兒為藉口，要求匯款70萬元贖金，張婦告知小女兒後，警方上門查處，張婦看到警員連忙比出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。