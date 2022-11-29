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影／女兒被綁？婦人見警急比「噓」 警：綁架詐騙老哏
台中市張姓婦人近日接獲歹徒以綁架大女兒為藉口，要求匯款70萬元贖金，張婦告知小女兒後，警方上門查處，張婦看到警員連忙比出「噓」的手勢，但警方要求張婦掛斷電話後，向大女兒查證，確認是一場騙局，虛驚一場。
第三警分局合作所在18日接獲民眾報案，張姓婦人（66歲）接到歹徒電話，要求贖金，警員林偉智、謝孟儒及備勤警員廖章甫、王偉丞等多人前往，張婦一看到大批警力上門，隔著大門直接比出「噓」的手勢，要求警方小聲，不要驚動歹徒，以免大女兒受害。
警方一問才知，張婦接到歹徒電話，佯稱她的大女兒已經被綁票，要求70萬元贖金，否則要砍斷大女兒手腳，張婦因為電話那頭的大女兒聲音很十分相似，所以相信歹徒說法，告知二女兒此事，與解除定存救人。
不過警方一聽，直覺是假綁票真詐財的詐騙手法，要求張婦掛斷電話後，以視訊方式，向大女兒查證，才確定是虛驚一場。
第三警分局表示，假綁票真詐騙是司空見慣的萬年老哏，不過孩子永遠是父母的寶貝，加上詐騙集團擅於營造緊張感，很容易就讓擔憂的父母信以為真陷入恐慌。
警方提醒，「未顯示號碼」、「電話開頭+886」的來電都可能是詐騙電話，請民眾提高警覺，若接獲可疑訊息或電話，也不要驚慌，謹慎撥打165反詐騙專線或110求證，以維護自身財產安全。
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