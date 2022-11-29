快訊

曾涉私菸案...邱議瑩弟選後升官掌飛安 華航內部批：完蛋了

大學特選面試不到2分鐘 重複報名「贏者全拿」不公平？

改變海戰的利器？土耳其「這武器」發展值得台灣借鏡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

菜籃族流傳高利儲蓄契約涉違法吸金 陷官司仍有人上當

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市八德區一名53歲婦人昨天到銀行要匯款15萬元，聲稱經朋友推薦要買儲蓄型契約，期滿可拿回最高6%回饋金，被行員察覺有異報案；警方到場查證，發現這家「龍海生活事業」公司並非銀行，負責人更早已因涉非法吸金被起訴並扣押4億元資產，這才勸退婦人。

八德警分局四維派出所警員王宸鴻、莊雅淑於昨天12時許接獲報案，轄區介壽路一段安泰銀行疑似有遭詐騙案件。

警方到場詢問要匯款的吳女（53歲），她稱甚至朋友向她推銷「龍海生活事業」公司推出的儲蓄型契約，期滿可領回饋金或消費券，只要投入4至15萬元不等，期滿後約有3至6%回饋金，比銀行利息還高，她和與對方連繫後，到銀行要領15萬元，再匯至對方的帳號。

警方查證，「龍海」推出的儲蓄型契約增值金高於銀行利息，在坊間廣為流傳，但它不是銀行，不能經營收受存款業務，因此公司總裁去年已遭高雄檢調依涉嫌違反銀行法起訴，並扣押4億元財產；吳女看了警方提供的新聞畫面，被告知是「非法吸金」，這才打消匯款念頭。

警方呼籲，投資有風險遇類似高報酬投資標的更要提高警覺，避免錢財一去不回，可撥打110或165夜反詐騙專線查證，避免受騙上當。

八德吳姓婦人（左）昨天到銀行提匯款15萬元，竟是要買涉非法吸金公司的儲蓄型契約，警方急忙阻止。記者楊湛華／翻攝
八德吳姓婦人（左）昨天到銀行提匯款15萬元，竟是要買涉非法吸金公司的儲蓄型契約，警方急忙阻止。記者楊湛華／翻攝

詐騙 吸金 桃園

延伸閱讀

世足賽／卡達世界盃超吸金 FIFA營收達2337億元

新興亞股吸金 台韓受寵

3律師幫助業者對外吸金犯銀行法 錢繳公庫獲判決緩刑

百富資本吸金30億元第2波搜索 業務主管100萬元交保

相關新聞

影／忘拔鑰匙遭慣竊當共享機車 他用完就丟還忘了棄車地點

高雄23歲陸姓男子為了到岡山區找朋友，竟隨機在楠梓區把忘拔鑰匙的騎走，抵達目的地後，又隨意將車棄置。事後車主報警，警通知...

無照保母夫妻逼女童舔屎喝尿 虐到失明水腦症 關10年半定讞

無照保母曾冠羚與丈夫許鈞恩受託照顧5歲蘇姓女童，卻讓女童挨餓、逼喝尿舔屎、抓腳倒頭旋轉、毆打、賞耳光、扯頭髮等，女童口吐...

澎湖漁船「永豐祥2號」在四角嶼失火 5名船員獲救

澎湖漁船「永豐祥2號」今晨在馬公市四角嶼海域失火，海巡及消防人員獲報後聯手救援，但漁船幾乎全燒毀，所幸5名船員逃過鬼門關...

中火今火警燒毀煤炭輸送帶 台電：不影響供電

台電台中火力發電廠挖煤機今天上午竄火舌，造成煤炭輸送帶燒毀約85公尺，另有兩處煤炭轉運塔燒毀面積各約20平方公尺，所幸無...

怎麼又是妳？雲林8旬失智嬤徒步回老家走失 警察一眼認出

雲林一名8旬劉姓老婦，因失智時常獨自從斗六步行前往古坑水碓村老家，今年7月才走失一次被警方尋獲，11月23日再次迷路，路...

影／女兒被綁？婦人見警急比「噓」 警：綁架詐騙老哏

台中市張姓婦人近日接獲歹徒以綁架大女兒為藉口，要求匯款70萬元贖金，張婦告知小女兒後，警方上門查處，張婦看到警員連忙比出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。