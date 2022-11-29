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菜籃族流傳高利儲蓄契約涉違法吸金 陷官司仍有人上當
桃園市八德區一名53歲婦人昨天到銀行要匯款15萬元，聲稱經朋友推薦要買儲蓄型契約，期滿可拿回最高6%回饋金，被行員察覺有異報案；警方到場查證，發現這家「龍海生活事業」公司並非銀行，負責人更早已因涉非法吸金被起訴並扣押4億元資產，這才勸退婦人。
八德警分局四維派出所警員王宸鴻、莊雅淑於昨天12時許接獲報案，轄區介壽路一段安泰銀行疑似有遭詐騙案件。
警方到場詢問要匯款的吳女（53歲），她稱甚至朋友向她推銷「龍海生活事業」公司推出的儲蓄型契約，期滿可領回饋金或消費券，只要投入4至15萬元不等，期滿後約有3至6%回饋金，比銀行利息還高，她和與對方連繫後，到銀行要領15萬元，再匯至對方的帳號。
警方查證，「龍海」推出的儲蓄型契約增值金高於銀行利息，在坊間廣為流傳，但它不是銀行，不能經營收受存款業務，因此公司總裁去年已遭高雄檢調依涉嫌違反銀行法起訴，並扣押4億元財產；吳女看了警方提供的新聞畫面，被告知是「非法吸金」，這才打消匯款念頭。
警方呼籲，投資有風險遇類似高報酬投資標的更要提高警覺，避免錢財一去不回，可撥打110或165夜反詐騙專線查證，避免受騙上當。
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