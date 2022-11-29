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影／忘拔鑰匙遭慣竊當共享機車 他用完就丟還忘了棄車地點
高雄23歲陸姓男子為了到岡山區找朋友，竟隨機在楠梓區把忘拔鑰匙的騎走，抵達目的地後，又隨意將車棄置。事後車主報警，警通知陸男到案，但他已忘記棄車地點。只好警方沿街搜尋，才將失竊機車尋獲。警詢後，將陸男依竊盜罪函送。
高雄蘇姓車主11月22日晚上7時30分許，將車停在楠梓區青埔街大樓地下室內，楠梓區青埔街大樓地下室內，忘了拔機車鑰匙，遭人騎走，便到楠梓警分局翠屏派出所報警求助。
警方獲報，透過監視器掌握竊嫌樣貌、服裝等相關特徵，並查到竊盜慣犯陸男涉有重嫌，並通知人到案說明，他也11月24日到案。
陸男雖坦承犯行，但他說，當天要去岡山區找朋友，才會隨機找尋找到忘了拔鑰匙機車，當作代步工具，用完就任意棄置，但因路況不熟，加上當天天色昏暗，已忘了詳細棄置地點。
雖竊嫌落網，但機車仍未尋獲，但警方能持續在可能的街道搜尋，並順利在25日中午在岡山區尋獲失竊機車並歸還車主；警詢後，將陸男依竊盜罪函送。
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