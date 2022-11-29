快訊

獨／柯文哲飆罵官員「好意思大言不慚」 氣到取消下午聯訪

世足賽／5600倍！神人買200元運彩爽賺112萬 網暴動喊：未來人

陳建銘轟民眾黨只護學姐 陳思宇「退黨群組」原因曝光

澎湖漁船「永豐祥2號」在四角嶼失火 5名船員獲救

聯合報／ 記者王昭月／澎湖即時報導

澎湖漁船「永豐祥2號」今晨在馬公市四角嶼海域失火，海巡及消防人員獲報後聯手救援，但漁船幾乎全燒毀，所幸5名船員逃過鬼門關，被救至友船安置，起火原因調查中。

海巡署第13巡防區指揮部今早4點多接獲民眾報案，有漁船在四角嶼附近起火燃燒，巡防區通報第八海巡隊派PP3539巡防艇趕往救援，滅火後由友船「興全益」拖帶回馬公港，再由消防局灑水降溫以防復燃。至8點17分火勢撲滅，但船隻駕駛艙、船艙燒毀，燃燒面積約24平方公尺

第八海巡隊表示，清晨5點左右四角嶼海面出現火光，隊部獲報前往，發現火勢猛烈，但船上5員已都獲友船安全救援，PP3539艇立即以水龍帶滅火，因部分艙間已燒毀，船上無動力及電力照明，怕再悶燒復燃或漂流擱淺，6點左右由友船「興全益」拖帶回馬公港，再由消防局消防車在安檢碼頭灑水降溫

消防局共出動有第一大隊及馬公、澎南等分隊7車17人協助救災，財物損失與起火原因由警消調查中。

「永豐祥2號」清晨在馬公四角嶼海域失火，火勢猛烈。圖／第八海巡隊提供
「永豐祥2號」清晨在馬公四角嶼海域失火，火勢猛烈。圖／第八海巡隊提供
「永豐祥2號」清晨在馬公四角嶼海域失火，火勢猛烈。圖／第八海巡隊提供
「永豐祥2號」清晨在馬公四角嶼海域失火，火勢猛烈。圖／第八海巡隊提供
「永豐祥2號」拖帶回馬公港後，由消防隊灑水降溫以防復燃。圖／澎湖縣消防局提供
「永豐祥2號」拖帶回馬公港後，由消防隊灑水降溫以防復燃。圖／澎湖縣消防局提供

馬公 海巡署 碼頭

延伸閱讀

陳光復展開為期2天全島謝票 重申全力為澎湖打拚

澎湖建設發展 陳光復將全力向中央爭取支持

澎湖縣長開票結果／藍天再變綠地！賴峰偉形容「鷸蚌相爭漁翁得利」

世足賽／卡達冒黑煙！世足球場附近傳失火

相關新聞

無照保母夫妻逼女童舔屎喝尿 虐到失明水腦症 關10年半定讞

無照保母曾冠羚與丈夫許鈞恩受託照顧5歲蘇姓女童，卻讓女童挨餓、逼喝尿舔屎、抓腳倒頭旋轉、毆打、賞耳光、扯頭髮等，女童口吐...

彰化3歲童遭虐打瀕死…狠男被收押禁見 生母限制住居

彰化縣陳姓男子與同居的張姓女子涉嫌共同虐打張女3歲幼兒，導致顱內出血，重度昏迷，昨經開刀搶救仍未脫險境。彰化地檢署依涉犯...

台南溺水搜救新幫手 水下機器人上場救援

溺水意外發生時，消防人員執行潛水搜索，常遇到水下視線不佳，容易迷航，冬天氣候寒冷，容易失溫。台南市消防局第六大隊獲贈海龍...

澎湖漁船「永豐祥2號」在四角嶼失火 5名船員獲救

澎湖漁船「永豐祥2號」今晨在馬公市四角嶼海域失火，海巡及消防人員獲報後聯手救援，但漁船幾乎全燒毀，所幸5名船員逃過鬼門關...

中火今火警燒毀煤炭輸送帶 台電：不影響供電

台電台中火力發電廠挖煤機今天上午竄火舌，造成煤炭輸送帶燒毀約85公尺，另有兩處煤炭轉運塔燒毀面積各約20平方公尺，所幸無...

高市新設16處違規監測照相 12月起上線執法

高雄市新設16處路口科技執法或固定式測照設備，12月1日起正式上線執法，取締交通違規，汽、機車駕駛人可得小心駕駛，免得荷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。