澎湖漁船「永豐祥2號」在四角嶼失火 5名船員獲救

澎湖漁船「永豐祥2號」今晨在馬公市四角嶼海域失火，海巡及消防人員獲報後聯手救援，但漁船幾乎全燒毀，所幸5名船員逃過鬼門關，被救至友船安置，起火原因調查中。

海巡署第13巡防區指揮部今早4點多接獲民眾報案，有漁船在四角嶼附近起火燃燒，巡防區通報第八海巡隊派PP3539巡防艇趕往救援，滅火後由友船「興全益」拖帶回馬公港，再由消防局灑水降溫以防復燃。至8點17分火勢撲滅，但船隻駕駛艙、船艙燒毀，燃燒面積約24平方公尺

第八海巡隊表示，清晨5點左右四角嶼海面出現火光，隊部獲報前往，發現火勢猛烈，但船上5員已都獲友船安全救援，PP3539艇立即以水龍帶滅火，因部分艙間已燒毀，船上無動力及電力照明，怕再悶燒復燃或漂流擱淺，6點左右由友船「興全益」拖帶回馬公港，再由消防局消防車在安檢碼頭灑水降溫