中火今火警燒毀煤炭輸送帶 台電：不影響供電
台電台中火力發電廠挖煤機今天上午竄火舌，造成煤炭輸送帶燒毀約85公尺，另有兩處煤炭轉運塔燒毀面積各約20平方公尺，所幸無人傷亡，不排除自燃可能性，正確起火原因待調查。台電說，該起火警不影響機組供煤運轉，不會對供電造成影響。
台電說，台中電廠今天上午6時38分堆取煤機傾斜皮帶發生火警，已立即通報消防隊協助滅火，經過搶救火勢已經撲滅。未造成人員傷亡，起火原因則尚待調查。
台中港務消防隊今天上午6時57分獲報，台電火力發電廠挖煤機火警，立即派遣轄區3分隊7車18人及災害搶救課1車1人前往。消防人員於7時16分到達現場，現場為固定式堆取煤機冒煙，火勢於7時34分控制，無人員受傷。
這起火警造成煤炭輸送帶燒毀約85公尺，另有兩處煤炭轉運塔燒毀各約20平方公尺。初步勘查堆取煤機最前端無損，傾斜媒帶頭端最先冒煙，煤塵堆積量大，不排除煤自燃可能性，起火原因仍待釐清。
台中港務消防隊表示，此次火災共出動 9車20人救災，義消救災人員1人，另請台中市消防局支援2車7人，本次共11車28人 。
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