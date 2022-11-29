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高市新設16處違規監測照相 12月起上線執法

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市新設16處路口科技執法或固定式測照設備，12月1日起正式上線執法，取締交通違規，汽、機車駕駛人可得小心駕駛，免得荷包失血。

高雄市警局這次新增的「路口科技執法」取締違規系統，包括8處多向式違規監測系統，以及8處固定式取締闖紅燈或超速照相固定桿設備，12月1日起正式執法。

8處多向式監測系統，分別設置在苓雅區中正一路/高速公路西側便道(北向南)、中正一路/大順三路/河南路(西向東)、凱旋三路/三多二路(南向北)、前鎮區中山四路/鎮海路(北向南)、小港區中山四路/平和東路(北向南)、鳳山區過埤路/鳳頂路(西向東)、三民區民族一路/建工路(南向北) 、左營區翠華路/勝利路(北向南)。

另8處固定式照相桿設在左營區大中二路/文自路(西向東)、新莊一路/新榮街(西向東)、小港區中鋼路/沿海二路(西向東)、中山四路與大業北路口(東向西)、苓雅區輔仁路/中正一路(南向北)、四維一路/凱旋二路（輕軌、南向北）、前鎮區二聖一路/凱旋三路（輕軌、南向北)、岡山區岡燕路/聖森路(南向北)。

高雄市警局表示，高雄市邁入智慧化城市，從2019年便陸續在易肇事路口，建置多向違規「路口科技執法設備」；據統計，今年1月至9月全般交通事故發生201件，與未設置科技執法前3年同期平均值299件比較，減少98件，約下降32.8%，對防制交通事故發生已發揮成效。

警方強調，建置「路口科技執法」設備不是以取締為目的，主要為導正駕駛人錯誤的行車觀念，呼籲用路人減速慢行、遵守各項交通規則，確保本身與他人用路安全及降低交通事故發生。

高雄市警局新設16處多向式路口及固定式取得交通違規監測系統，12月1日上線執法。記者林保光／翻攝
高雄市警局新設16處多向式路口及固定式取得交通違規監測系統，12月1日上線執法。記者林保光／翻攝
高雄市警局新設16處多向式路口及固定式取得交通違規監測系統，12月1日上線執法。記者林保光／翻攝
高雄市警局新設16處多向式路口及固定式取得交通違規監測系統，12月1日上線執法。記者林保光／翻攝

科技執法 高雄市

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