快訊

獨／柯文哲飆罵官員「好意思大言不慚」 氣到取消下午聯訪

世足賽／5600倍！神人買200元運彩爽賺112萬 網暴動喊：未來人

陳建銘轟民眾黨只護學姐 陳思宇「退黨群組」原因曝光

影／德軍醫移民來台需30萬 警勸65歲婦「都是簡體字」阻詐

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

詐騙集團偽裝成德國軍醫，從網路上認識台中市65歲婦人，男網友說要移民來台，但現在戰爭需一筆費用才能辦手續，婦人不疑，到銀行要匯30萬元給對方，銀行行員查覺有異報警，台中市清水警分局員警到場，確認對方是詐團後，替婦人封鎖對方帳號，避免對方又繼續騙婦人。

中市清水警分局長游永中得知後，昨天到銀行致贈禮品，表揚行員與員警機警共同阻詐行為，成功保住民眾辛苦的血汗錢，也當場向在場洽公民眾宣導各式防詐騙手法，灌輸最新各項防詐觀念。

沙鹿區65歲林姓老婦人今年3月在網路上認識男網友，男網友自稱是德國軍醫現在伊拉克，因受不了戰爭提出想移民台灣居住，但需要一筆費用辧理手續，他向婦人借錢。

婦人深信不疑，把家中的黃金變賣及領出存簿存款，共籌到30萬元，11月24日下午到沙鹿區某銀行準備匯款，但臨櫃行員發現有異，關懷詢問婦人與對方關係及匯款理由時，她才說出匯款給男網友，行員聽後查覺有異趕緊通報警方到場。

清水警分局沙鹿所警員楊舜育及陳羿廷到場了解，經警方持續詢問下，婦人才提供手機對話內容供警方檢視後，警方看到德國人用的都是中文簡體字，當場告訴婦人，這是詐騙集團慣用投資詐騙手法，她才驚覺遭詐騙，員警經婦人同意下，當場拿她手機，將男網友帳號封鎖。

清水分局長游永中表示，警方與金融機構、大賣場、超商平時均有保持聯繫警方亦常宣導最新防詐觀念，此次又發揮警民合作阻詐，請民眾持續對警察鼓勵及支持，警方將繼續努力維護轄區治、交安，給民眾優質居住生活環境。

一名婦人到銀行要匯款險被騙錢，台中市清水警分局員警與行員阻詐成功，警方感謝行員。圖／警方提供
一名婦人到銀行要匯款險被騙錢，台中市清水警分局員警與行員阻詐成功，警方感謝行員。圖／警方提供

詐騙集團 德國

延伸閱讀

影／熟男設約定戶要匯200萬 中警阻詐後仍擔心再被騙

中警防詐海報徵選百件作品湧入 學子創意好驚艷今頒獎

桃園台銀、警方聯合演練 行員賣力演「搶匪」路人都嚇到

詐騙集團食髓知味 恐嚇交付資金 警及時阻詐440萬元

相關新聞

無照保母夫妻逼女童舔屎喝尿 虐到失明水腦症 關10年半定讞

無照保母曾冠羚與丈夫許鈞恩受託照顧5歲蘇姓女童，卻讓女童挨餓、逼喝尿舔屎、抓腳倒頭旋轉、毆打、賞耳光、扯頭髮等，女童口吐...

彰化3歲童遭虐打瀕死…狠男被收押禁見 生母限制住居

彰化縣陳姓男子與同居的張姓女子涉嫌共同虐打張女3歲幼兒，導致顱內出血，重度昏迷，昨經開刀搶救仍未脫險境。彰化地檢署依涉犯...

台南溺水搜救新幫手 水下機器人上場救援

溺水意外發生時，消防人員執行潛水搜索，常遇到水下視線不佳，容易迷航，冬天氣候寒冷，容易失溫。台南市消防局第六大隊獲贈海龍...

澎湖漁船「永豐祥2號」在四角嶼失火 5名船員獲救

澎湖漁船「永豐祥2號」今晨在馬公市四角嶼海域失火，海巡及消防人員獲報後聯手救援，但漁船幾乎全燒毀，所幸5名船員逃過鬼門關...

中火今火警燒毀煤炭輸送帶 台電：不影響供電

台電台中火力發電廠挖煤機今天上午竄火舌，造成煤炭輸送帶燒毀約85公尺，另有兩處煤炭轉運塔燒毀面積各約20平方公尺，所幸無...

高市新設16處違規監測照相 12月起上線執法

高雄市新設16處路口科技執法或固定式測照設備，12月1日起正式上線執法，取締交通違規，汽、機車駕駛人可得小心駕駛，免得荷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。