影／德軍醫移民來台需30萬 警勸65歲婦「都是簡體字」阻詐
詐騙集團偽裝成德國軍醫，從網路上認識台中市65歲婦人，男網友說要移民來台，但現在戰爭需一筆費用才能辦手續，婦人不疑，到銀行要匯30萬元給對方，銀行行員查覺有異報警，台中市清水警分局員警到場，確認對方是詐團後，替婦人封鎖對方帳號，避免對方又繼續騙婦人。
中市清水警分局長游永中得知後，昨天到銀行致贈禮品，表揚行員與員警機警共同阻詐行為，成功保住民眾辛苦的血汗錢，也當場向在場洽公民眾宣導各式防詐騙手法，灌輸最新各項防詐觀念。
沙鹿區65歲林姓老婦人今年3月在網路上認識男網友，男網友自稱是德國軍醫現在伊拉克，因受不了戰爭提出想移民台灣居住，但需要一筆費用辧理手續，他向婦人借錢。
婦人深信不疑，把家中的黃金變賣及領出存簿存款，共籌到30萬元，11月24日下午到沙鹿區某銀行準備匯款，但臨櫃行員發現有異，關懷詢問婦人與對方關係及匯款理由時，她才說出匯款給男網友，行員聽後查覺有異趕緊通報警方到場。
清水警分局沙鹿所警員楊舜育及陳羿廷到場了解，經警方持續詢問下，婦人才提供手機對話內容供警方檢視後，警方看到德國人用的都是中文簡體字，當場告訴婦人，這是詐騙集團慣用投資詐騙手法，她才驚覺遭詐騙，員警經婦人同意下，當場拿她手機，將男網友帳號封鎖。
清水分局長游永中表示，警方與金融機構、大賣場、超商平時均有保持聯繫警方亦常宣導最新防詐觀念，此次又發揮警民合作阻詐，請民眾持續對警察鼓勵及支持，警方將繼續努力維護轄區治、交安，給民眾優質居住生活環境。
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